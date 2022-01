"Fue masculinidad tóxica...": Evra revela el día que se rieron de Fernando Llorente por llorar

Patrice Evra siempre ha acostumbrado a ser un futbolista que habla sin pelos en la lengua. Ahora, el francés estrena su autobiografía, 'I love this game', en la que narra episodios clave de su vida, como los abusos sexuales que ya desveló que sufrió cuando tenía 13 años.

En una entrevista con L'Equipe para promocionar su libro, Evra ha tratado varios temas de los que no se suele hablar en el fútbol. Uno de ellos es el de la homosexualidad, sobre la que el francés exige más libertad. "Debería haber más libertad de expresión sobre el tema de la homosexualidad. En todos los clubes en los que he jugado, había una media de dos jugadores homosexuales. ¿Por qué no salieron? Porque si lo hacían, su carrera estaba acabada".

Además, Evra recordó un episodio en la Juventus, cuando varios compañeros se rieron de Fernando Llorente por llorar mientras veía una película en el avión. "Eso no significaba que Fernando no estuviera preparado para luchar en un combate. En el fútbol, no puedes mostrar debilidades o diferencias, de lo contrario parecerás vulnerable. Hay una masculinidad tóxica. No nos damos cuenta del daño que hace a la salud mental de los jugadores. Sobre todo porque utilizamos constantemente el vocabulario de la guerra, comparando los partidos con las batallas".

Otra situación que mencionó Evra es cuando estaba en el Manchester United. "Cuando estuve en Inglaterra, llevaron a alguien para hablar con el equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron: ‘Va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya del club", sentenció el francés.