Ricky Rubio: "Si preguntan de baloncesto, contestaré yo; si preguntan de vacunas, preguntaré a los médicos"

El pasado 29 de diciembre sufrió un durísimo golpe en el que posiblemente fuese el mejor momento de su carrera deportiva. En uno de sus partidos más impresionantes en la mejor liga de baloncesto del mundo, Ricky Rubio resbaló, perdió el apoyo y se rompió la rodilla izquierda por segunda vez. Fue operado el pasado 5 de enero y ya mira a la recuperación, que, ha contado en una entrevista en La Vanguardia, calcula que durará "de 10 a 12 meses".

En medio de la enorme polémica surgida por el 'caso Djokovic', Ricky Rubio ha dado su opinión al respecto: "Empezaré diciendo que me he vacunado y así mi posición ya queda clara. Todo el mundo es libre de no hacerlo pero esto está afectando a nivel global. Tenemos que confiar en hacer lo correcto aunque nos dé miedo. Está muriendo mucha gente. Hay que dar un paso adelante. Me gustaría que todo el mundo se vacunase para que esto termine. Y que la esperanza se imponga a las fake news".

"Confío en los médicos. Si preguntan de baloncesto, contestaré yo. Si preguntan de vacunas, les preguntaré a ellos. Confianza en los profesionales y en la humanidad, hay mucha gente buena", ha expresado el catalán.

También ha dejado una intersante reflexión sobre la salud mental: "Hay quien sostiene que ahora los deportistas son más débiles que antes. Yo, porque lo he vivido personalmente, creo que la barrera entre seguir y parar nadie la conoce mejor que uno mismo. Cuando ese problema se hace recurrente hay que tratarlo con psicólogos. Yo lo hice y me fue muy bien".

Vuelta a España

Sobre su futuro, apunta a casa, pero todavía no. "A mí me gustaría mucho volver a España. Sin duda sería en el Barcelona o el Joventut pero falta mucho. Admiro mucho a Marc. Alguna vez bromeamos y le digo que un día jugaré con él en Girona. Que no es tanta broma…", ha contado.

Ricky Rubio se llevó un duro palo para finalizar 2021, pero alberga lo ocurrido con optimismo: "Pasaré más tiempo con mi familia, quiero vivir un invierno en Barcelona después de 11 años sin hacerlo, estar más con mi hijo de dos años, que le vean crecer mis abuelos, mis tíos…".