Lo que viene después de ómicron: la predicción del gran epidemiólogo de EEUU

La evolución de la variante ómicron va a marcar cómo transcurra la pandemia en los próximos meses. Y, de nuevo, la vacunación va a seguir siendo clave en este proceso. Después de las previsiones hechas por el virólogo de cabecera del Gobierno alemán, Christian Drosten, que apuntó a una estabilización en los casos, ha sido el doctor Anthoni Fauci quien ha explicado los aspectos más relevantes de por donde discurrirá la situación en las próximas semanas.

Fauci es desde el comienzo de la pandemia el principal asesor del gobierno de EEUU, a pesar de que el anterior presidente Donald Trump, cuestionó en numerosas ocasiones las evidencias científicas que ponía sobre la mesa este epidemiólogo. En la era de Joe Biden, las recomendaciones de uno de los científicos de referencia del mundo vuelven a ser escuchadas en la administración de EEUU.

¿Cómo afecta ómicron a la pandemia?

El doctor Anthoni Fauci ha mantenido una conversación con Stephen Morrison, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en la que ha explicado que ómicron tiene "un grado extraordinario y sin precedentes de eficiencia de transmisibilidad" por lo que concluye que infectará a "casi todos".

A partir de ahí llegan las diferencias entre los vacunados o no vacunados: "Aquellos que han sido vacunados y tienen un refuerzo se infectarán, pero muy probablemente les irá razonablemente bien en el sentido de no tener hospitalización y muerte". En cambio, las personas que no han sido vacunadas tendrán otras consecuencias. "Van a recibir la peor parte del aspecto grave de esto", ha explicado el epidemiólogio.

La mayoría de las personas tendrán COVID

"Prácticamente todo el mundo terminará expuesto y probablemente se infectará, pero si está vacunado y recibe refuerzos, las posibilidades de que se enferme son muy, muy bajas", ha explicado también en rueda de prensa.

Fauci refrendó así las palabras de la comisionada interina de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés), Janet Woodcock, que en la víspera afirmó que "la mayoría de la gente acabará teniendo COVID".

El epidemiólogo ha matizado que el hecho de que la mayoría se contagie con la variante ómicron del coronavirus no significa que la mayor parte de las personas enferme gravemente de COVID, puesto que las vacunas "mejoran la protección contra la hospitalización y la muerte".

Nueva fase de la pandemia

Fauci insistió en que la COVID "no se puede erradicar", pero ha defendido que finalmente será controlada gracias a las vacunas y las dosis de refuerzo y que la gente "va a vivir con ello".

Además, sostiene que la pandemia entrará en una nueva fase cuando se cumplan dos condiciones: que haya suficiente protección en la población y medicamentos para mejorar el tratamiento contra la forma grave de la COVID. Y lo que es más relevante es que Fauci considera que "es probable que estemos en el umbral de eso en este momento".

EEUU ha batido esta semana un nuevo récord de ingresos hospitalarios por COVID, con más de 145.000 personas en centros sanitarios debido al avance de ómicron, que ya es la variante dominante con el 98% de los casos y resulta más contagiosa que las anteriores.