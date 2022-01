Casado no renuncia a la polémica de la carne en un acto entre vacas

Con la precampaña electoral en Castilla y León como telón de fondo, el líder del PP, Pablo Casado, ha visitado este viernes una explotación de ganado extensivo en Las Navas del Marqués (Ávila). Un acto con una puesta en escena muy concreta, mientras sigue la polémica por las palabras del ministro Alberto Garzón, en el que Casado ha hablado en el campo con varias vacas detrás para insistir en que el ministro de Consumo salga del Gobierno.

"No hay precedentes de un Gobierno que ataque a sus propios productos y hable mal de su país en el extranjero, y nosotros pedimos responsabilidades de inmediato", ha dicho Casado. "Le pedimos a Sánchez que cese a Garzón, que pida disculpas a los ganaderos, que se retracte de las palabras o, si no, estará asumiendo que es un presidente débil que no manda nada".

El Partido Popular ha vuelto a cargar este viernes contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus críticas a las macrogranjas, y ha lanzado una campaña en la que pide "más ganadería y menos comunismo".

Los populares han lanzado esta campaña a través de redes sociales, donde de nuevo han pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cese al ministro de Consumo y han sostenido que su continuidad en el Ejecutivo es una muestra de la debilidad de un presidente que no controla a su Gobierno.

La mejor carne del mundo

El PP, que en los últimos días ha pedido eliminar el Ministerio de Consumo o promocionar la carne española como la mejor del mundo, reivindica en un vídeo que el sector ganadero supone el 12% del producto interior bruto nacional, importa por valor de 9.000 millones de euros o genera 2,5 millones de empleos.

Los populares llaman además a defender a los profesionales, a los que a su juicio Garzón ha acusado de "mala praxis". El PP ha centrado sus mensajes en la ganadería desde que Garzón asegurase en un medio inglés que las macrogranjas contaminan y exportan carne de peor calidad.