Djokovic reconoció en Australia que viajó desde España a Melbourne

Novak Djokovic mintió en el formulario aduanero australiano al asegurar que durante las dos semanas anteriores a su viaje a Australia no había viajado pero a través de imágenes publicadas en Instagram se descubrió que había estado en Marbella cinco días antes y también en Belgrado.

La semana pasada el tenista serbio estuvo varios días retenido en un hotel de Melbourne después de pasar nueve horas sin poder salir del aeropuerto local y ahora se sabe que cuatro días después de ser retenido reconoció a través de una declaración jurada de sus abogados que estuvo en España y que de hecho salió de España hacía Australia.

Según el documento, aseguró que el "martes 4 de enero del 2022 salió de España para viajar a Melbourne vía Dubai". "Llegué en una aerolínea comercial y aproximadamente a las 11.30 pm (hora local) del miércoles 5 de enero del 2022", dice el tenista en esta declaración .

"El viaje duró 25 horas, incluyendo escalas y varios aeropuertos y llegué a Melbourne con tres de mis entrenadores y personal de apoyo. Tras aterrizar fuimos invitados a salir del avión antes que nadie y fuimos escoltados hasta el puesto de control de pasaportes. Me preguntaron por mi pasaporte, se lo dí y nunca me lo devolvieron. El personal del control de pasaportes me preguntó si estaba vacunado, le dije que no y que tenía una exención médica. Me preguntó por la acreditación que justificaba esa exención y le dí estas copias: Visa otorgada el 18 de noviembre del 2021, una exénción médica del 30 de diciembre del 2021, una declaración de viaje del 1 de enero del 2022 y un permiso de viajes fronterizos del 2 de enero del 2022", explica el tenista en la declaración.

Documento al que ha tenido aceso la Cadena SER. / CADENA SER

Fuentes policiales aseguran a la Cadena SER que el tenista entró legalmente en España

Fuentes policiales aseguran a la Cadena SER que el tenista serbio entró en España legalmente. Para entrar en España desde Serbia no se necesita estar vacunado y la entrada se puede justificar con una PCR o test de antígenos realizado 48 horas antes de la entrada. En todo caso, los requisitos sanitarios de entrada son requeridos por las autoridades sanitarias instaladas en los aeropuertos y no por la policía.