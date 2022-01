El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema advierte en Francia de que "no hay miedo" en su equipo de cara al próximo duelo de Champions contra el Paris-Saint-Germain (PSG) y de que los blancos irán a la capital francesa "para ganar".

El sorteo de octavos de final deparó un emocionante PSG-Real Madrid. En una entrevista divulgada este sábado con la revista France Football con motivo de haber sido elegido mejor jugador francés de 2021 por la publicación, Benzema reconoce que les "hubiera gustado otro" rival, pero afirma que "si quieres llegar hasta el final, hay que ganar a todos".

El partido de ida será dentro de un mes, el 15 de febrero, y el atacante blanco recalca: "Cuando vayamos a Francia para jugar ese partido contra París, será para ganar".

También elude comparar el ataque blanco con la tripleta parisina Messi-Mbappé-Neymar. "No es lo mismo, no tienen ni la misma edad ni han vivido lo mismo", se justifica.

El cambio de Vinicius

"intento hacer al resto mejores. Y esto es también respetar al fútbol. Hacer un buen apoyo, el buen pase, si alguien tiene la pelota, no estorbar su espacio y atraer a los defensores, descartarse para dejarle la libertad", explica.

"Tomamos el ejemplo de Vinicius. Sé qué le he aportado. Hay que preguntarle. Ahora mismo, no es el mismo jugador. Ahora hace lo que debía hacer desde hace tiempo, no puedes reprocharle nada. Es un joven jugador, es bueno. Sé que era capaz de producir bastante más. Había que decírselo nada más. Entonces, en apenas dos o tres frases en el terreno de juego, en dos o tres movimientos, le muestro las cosas, sobre todo en los últimos 20 metros. Debe tomar las decisiones por sí mismo, centrar para asistir, no porque sí, tirar o marcar. Levanta la cabeza. Mirad al de antes, ha puesto todo eso en marcha. Ahora, sí, es Vinicius", expresa.

En la entrevista, Benzema repasa también algunos elementos de su carrera y su excelente nivel a los 34 años, y reconoce que ya no puede hacer más sobre el terreno de juego para ganar el Balón de Oro (que también entrega France Football) excepto conseguir "más títulos a nivel colectivo".

"Mi motivación es hacerlo mejor cada año. Y es lo que hago, mejorar, en términos de estadísticas, de goles, de asistencias, de progresión", destaca.

Benzema quedó cuarto en el último Balón de Oro, en noviembre pasado, por detrás de Leo Messi, Robert Lewandowski y Jorginho.

El futuro de Mbappé

A pesar de que ha superado a la gran estrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, en el trofeo nacional, Benzema elude hablar en términos de competencia con el atacante del PSG y compañero suyo en la selección gala, y dice sobre él que "ya es uno de los grandes jugadores y va a ser muy grande".

"Tenemos la suerte de jugar juntos en la selección, veo su potencial y sé lo que es capaz de hacer", insiste.

Aun así, asegura que no le gusta decir que es el mejor futbolista francés del momento, ya que "no son más que palabras".

El año 2021 marcó también el retorno de Benzema a la selección nacional francesa tras una ausencia de casi seis años después de que le salpicase el "caso Valbuena" y sus desencuentros con el técnico nacional, Didier Deschamps, lo que le privó de formar parte del equipo que se coronó campeón mundial en 2018.

El jugador rechaza haber sido "indultado". "No lo veo así. He vuelto a la selección francesa. Con el público francés, igual que con todos mis fans, siempre he intentado hacerles disfrutar", afirma.