Rigoberta Bandini, sobre su actuación en el Benidorm Fest: "La teta será tan grande que no cabremos"

Entre los fans de eurovisión españoles, y entre todos aquellos que han escuchado las canciones seleccionadas para participar en el Benidorm Fest, uno de los nombres que más suena para ganar e ir a Eurovisión representando a España es el de Rigoberta Bandini. La cantante es una de las grandes favoritas para suceder a Blas Cantó en el festival musical y lo haría con una canción feminista y reivindicativa, su tema 'Ay mamá'.

En ella se lanza un mensaje intentando visibilizar aspectos como la menstruación, el pecho femenino o el poder e importancia de la mujer en la sociedad. Un contenido que deberá apoyarse en una interpretación y escenografía acorde a él y que acompañe bien el mensaje. Hasta que sea el Benidorm Fest no se verá la versión definitiva, pero Bandini ya ha desvelado un detalle que estará sí o sí, una teta gigante.

Bandini cantará con una teta gigante en el escenario

Para intentar ir a Turín la artista va a ir con todo, intentando también contentar a sus fans y a los que la han descubierto con esta canción. Así, el próximo 27 de enero Bandini ha decidido apostar por una escenografía llamativa, en principio aceptada por RTVE, que es quien organiza la gala.

"La teta será tan grande que no cabemos en el escenario y tendré que cantar desde mi casa", ha publicado en su cuenta de Twitter. Hay que recordar que la letra de su tema hace alusión en varias ocasiones al pecho femenino. Por ejemplo, dice, "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", o "mamá, mamá, mamá. Paremos la ciudad. Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix".