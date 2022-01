"The Best Farsa", indignación en las redes por la ausencia de españolas en el once ideal de The Best

El once ideal de los premios The Best en la categoría femenina no se ha librado de la polémica. La gala de los premios de la FIFA, que repasa la trayectoria de los jugadores en 2021, galardonó a un once ideal en el que no había ninguna española, ni siquiera Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro.

El once ideal premió a: Endler, Bronze, Renard, Bright, Eriksson, Banini, Lloyd, Bonansea, Miedema, Martha y Alex Morgan. Ni una de las tres primeras nominadas para el Balón de Oro (Alexia Putellas, Jenni Hermoso y la australiana Samantha Kerr) formó parte de dicho once.

No obstante, Alexia Putellas fue galardonada con el premio a mejor jugadora de la temporada. La jugadora del Barça acumula así su tercer premio en 2021 (mejor jugadora UEFA, Balón de Oro y The Best) y muchos usuarios de redes sociales se preguntaban cómo la mejor jugadora del año no formó parte del mejor once.

🤔 El millor 11 de l\'any del futbol femení segons la @FIFAcom



🤨 NO hi ha CAP jugadora del @FCBfemeni després d\'aconseguir un triplet històric



😳 @Llcortes14 tampoc ha guanyat el premi a millor entrenador, que l\'ha guanyat Emma Hayes #FCBlivepic.twitter.com/yq7axcu5fq — Què T\'hi Jugues (@QueThiJugues) January 17, 2022

Lluis Cortés se queda sin el premio de mejor entrenador

El galardón del mejor entrenador de equipo femenino también levantó ampollas para los seguidores culés. El premio a mejor entrenadora fue para la técnico del Chelsea, Emma Haye, y no Lluís Cortes.

La entrenadora británica se llevó el premio a pesar de que el técnico catalán llevó a las culés a ganar su primer triplete de la historia e imponserse por 4-0 al Chelsea en la final de la Champions League.