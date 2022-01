Dembélé no quiere salir en este mercado y no da por rota la negociación

Este miércoles Xavi Hernández ha sido muy claro sobre la situación de Dembélé y su renovación con el FC Barcelona. El técnico azulgrana ha explicado que el club ha tomado la decisión de que si el futbolista no renueva hay que buscar una solución. "Que renueve o que salga", ha dicho el entrenador del Barça.

La postura del jugador sigue siendo la misma y dicen que nadie forzará a Dembélé a salir del Barça en este mercado invernal. La voluntad del futbolista es la de renovar con el FC Barcelona, pero aseguran que no trabajan ni con amenazas ni con ultimátums.

Dembélé no entiende que el club azulgrana le ponga una oferta encima de la mesa y le digan "o lo tomas o lo dejas", sino que el futbolista cree que debe haber una negociación entre las dos partes para intentar encontrar una solución. El futbolista francés no considera que la negociación por la renovación termine hoy, no hay ninguna reunión prevista con el club y considera que hay que sentarse con el club y negociar.

Si no se consigue llegar a un acuerdo para la renovación de Dembélé, el futbolista se irá gratis, en junio, a un equipo de la Premier League. Aun así, hay voces en el club azulgrana que apuestan por agotar los plazos hasta el 31 de enero para intentar encontrar una solución.