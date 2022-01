El titular más demoledor de la prensa británica contra Boris Johnson

Los periódicos del Reino Unido se están dando un festín con las fiestas de Boris Johnson y con sus excusas. El primer ministro está a un paso del abismo tras conocerse que las fiestas y reuniones sociales, siempre regadas con alcohol, no pararon en Downing Street ni siquiera en los momentos más lúgubres de la COVID-19. Hace unos días, un diario ocupó toda su portada con una foto del primer ministro y la palabra "mentiroso". Este miércoles, The Independent pone también una foto del primer ministro y construye este titular demoledor: "Nadie me advirtió de que la fiesta iba contra las normas, dice el hombre que hizo las normas".

Al ojear el Daily Mail y el Daily Mirror aparece otra expresión: "Porkie Pie" (traducido literalmente por pastel de cerdo, pero que se usa también para hablar de "mentira cochina").

Lo último de lo que ya se conoce como partygate es que el primer ministro negó el martes haber mentido al parlamento sobre si sabía que las fiestas en Downing Street contravenían la ley, pero buena parte de la prensa británica dibujan a un líder claramente desesperado, cabizbajo y sin brillo en los ojos.

Algunos diarios hablan ya de la conjura de algunos tories para tumbar a Johnson por sus mentiras.

Maniobras 'tories' para echar a Johnson

Los conservadores que destruyeron el llamado 'muro rojo' -distritos electorales en Midlands, el norte de Inglaterra y el noreste de Gales en los que históricamente ha ganado el Partido Laborista- en las elecciones generales de 2019 que dieron como ganador a Johnson, han mantenido una reunión, aparentemente secreta, en una operación que se ha llamado el Complot del Pastel de Cerdo.

Según recoge el diario inglés The Telegraph, varios de estos parlamentarios habrían discutido mandar cartas de censura al presidente del Comité de 1922, Graham Brady, que tiene el poder de cuestionar al poder conservador y resolver los conflictos que puedan surgir entre 'tories'.

En este sentido, Johnson sería invitado a marcharse por los propios 'tories' en una acción parlamentaria que tradicionalmente es conocida como la visita de "los hombres de traje gris", aunque para ello el 15% de los parlamentarios 'tories' tendrían que estar a favor, es decir, al menos 54 de los 360 diputados conservadores de la Cámara.

"No compro la idea de que hayan entrado 20 cartas. Si la admisión de 2019 pudiera organizar eso sin desinformarse y apuñalar a unos y a otros por la espalda, sería un milagro", ha dicho una fuente de los conservadores al diario inglés.

Según recoge la cadena BBC, estas cartas se enviarán a Brady tras la comparecencia de Johnson en la tarde este miércoles, cuando el primer ministro va a detallar las nuevas restricciones ante el aumento de contagios por la COVID-19.

El conservador Christian Wakeford, que representa a Bury South, es el primer parlamentario 'tory' de un distrito electoral del 'muro rojo' en confirmar públicamente que ha enviado una carta de censura para pedir la dimisión de Johnson.

Hsta el momento, al menos siete parlamentarios conservadores han pedido abiertamente su dimisión, entre los que se encuentran el líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross; el vicepresidente del Comité de 1922, William Wragg y varios diputados más.

Sin embargo, otros muchos, como el parlamentario por Birmingham Northfield, Gary Sambrook, que está en la "lista de vigilancia" del gobierno de los posibles rebeldes de 2019, se mantienen a la espera de las conclusiones finales de Sue Gray, la alta funcionaria que lidera la investigación de las fiestas clandestinas de Boris Johnson en Downing Street.

Según recoge el diario The Mirror, Gray entrevistará al exasesor personal de Downing Street Dominic Cummings antes de presentar sus hallazgos. Una fuente del Gobierno trasladó a este diario que "la investigación busca ser lo más sólida posible".