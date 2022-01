Rufián denuncia "presiones" y "chantaje" para que ERC apoye la reforma laboral

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha avisado de que si la reforma laboral "no se mueve, ERC votará que no y la alternativa que tiene" el Gobierno es intentar sacarla adelante con Ciudadanos.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián desmintió que el Gobierno, tras la ronda informativa de diciembre con todos los grupos, haya negociado con ellos la reforma laboral durante las Navidades, y aseguró que, pese a lo publicado, sólo ha empezado a hacerlo "hace dos días", y hasta entonces "se han dedicado a presionar a nuestro entorno".

Por ejemplo, negó que se profundizara en la cena entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que, puntualizó, "no era el espacio para negociar", pues no estaban las comisiones oficiales de interlocución.

"Para que se le llame reforma tiene que cambiar algo"

El portavoz republicano admitió que "es hábil tener a los sindicatos y a la CEOE en el acuerdo", pero apuntó que "para que se le llame reforma tiene que cambiar algo y cambia bastantes pocas cosas". Luego abundaría: "Ni tan sólo es una reforma, es un maquillaje".

Para ERC, es importante ampliar la indemnización por despido, dotar de medios a la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, recuperar los salarios de tramitación, que las administraciones puedan frenar los ERE abusivos, la prevalencia de los convenios autonómicos y combatir de verdad la precariedad. Es decir, se resistió a que se les encasille en “el rinconcito de los indepes”, de reclamar sólo competencias autonómicas, y se propuso mejorar las condiciones que la reforma prevé para los trabajadores de toda España.

"ERC no vota proyectos personales"

"ERC no vota proyectos personales, con muchísimo respeto a la figura de (la ministra de Trabajo y Economía Social) Yolanda Díaz", puntualizó Rufián, quien se quejó de que el Gobierno plantee la reforma laboral como "lentejas" y de que decir que "no se toca ni una coma no se llama negociación; se llama chantaje".

La reforma laboral tendrá que votarse en el Congreso de los Diputados en dos semanas.

ERC aspira a escenificar un frente común con otras fuerzas parlamentarias de izquierda, como EH Bildu, el BNG, y le gustaría que también Más País y Compromís, para escenificar su rechazo conjunto a la reforma laboral con comparecencias conjuntas sobre este tema ante los medios de comunicación.

En todo caso, Rufián dijo que "aún queda tiempo, queda una eternidad" para negociar, y que su crítica de hoy "no significa que nos cerremos en banda" a un eventual voto afirmativo o una abstención en la convalidación del decreto-ley en el que el Consejo de Ministros aprobó la reforma laboral.