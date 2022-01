Javier Solana descarta la intervención militar rusa en Ucrania

Javier Solana, secretario general del Consejo de la UE desde octubre de 1999 a noviembre de 2009, ha hecho un llamamiento al trabajo de la diplomacia ante el aumento de la tensión con Rusia en la crisis de Ucrania. Solana cree que hay margen para la distensión y la desescalada de la tensión de Occidente con Rusia y exige que la UE se siente en la importante mesa de negociación del viernes en Ginebra, donde estará el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"No puedo estar seguro, pero creo que no habrá intervención militar en Ucrania. Nadie gana con eso. Si hubiera una conversación más sosegada Rusia vería que no debería preocuparse. Es una exageración sobre la base de cosas que no van a pasar", ha explicado Solana en la SER.

Defiende Solana que la UE debe estar en la mesa de negociación del viernes en Ginebra: "Debe estar la UE sentada, la institución, que es la que tiene las capacidades de comercio y de ayuda. Europa juega su papel porque los rusos y los americanos saben que los países europeos son importantes pero debe estar la UE como tal".

Sobre las palabras de Joe Biden, que predice una invasión rusa de Ucrania, Solana opina que "una respuesta inmediata es muy difícil": "Sería una dinámica en la que no hay que entrar, una guerra entre la OTAN y Rusia es un sinsentido".

Solana defiende que la diplomacia aún tiene cartas que jugar y que la negociación sigue y advierte: "Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, que las carga el diablo. La política internacional es pausada y discreta si se quiere avanzar".