España ofrece el despliegue de cazas en Bulgaria para disuadir a Rusia de una posible invasión de Ucrania

España ha ofrecido el despliegue de cazas en Bulgaria para disuadir a Rusia de la invasión de Ucrania. El despliegue, según fuentes de Defensa, se va a hacer en breve, en las próximas semanas. La colaboración sería similar a lo que se hace con la policía báltica en Lituania. Además, España también prevé participar con la fragata Blas de Lezo despliegue de la OTAN.

De momento las autoridades prefieren optar por la vía del diálogo, de manera que no se llegue a las armas. Por ejemplo, Javier Solana, secretario general del Consejo de la UE desde octubre de 1999 a noviembre de 2009, ha afirmado en la SER que debe trabajarse sobre la diplomacia ante el aumento de la tensión con Rusia en la crisis de Ucrania y que aún hay margen para la distensión y la desescalada de la tensión de Occidente con Rusia. "No puedo estar seguro, pero creo que no habrá intervención militar en Ucrania. Nadie gana con eso", asegura.

No obstante, si hubiera que actuar, tanto Europa como Estados Unidos afirman estar preparados. "Si ocurren ataques, estamos preparados", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha asegurado este jueves que la UE responderá con sanciones económicas y financieras "masivas" en caso de más ataques contra Ucrania. "Si la situación se deteriora, si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas. El transatlántico comunidad se mantiene firme en esto", ha expresado en la apertura del Foro Económico Mundial.

En el caso de Joe Biden, presidente de los EEUU, pronosticó este miércoles que Rusia acabará por "entrar" en Ucrania con sus tropas y que "posible" mantener otra cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de rebajar las tensiones. Aunque alertó de que Putin "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, también generó confusión al insinuar que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna medida que no suponga una invasión a gran escala.

"Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no, pero si (lo rusos) hacen lo que son capaces de hacer con una fuerza en masa en la frontera, va a ser un desastre para Rusia", subrayó.

Posible reunión entre Biden y Putin la próxima semana

El Kremlin está dispuesto a esperar hasta la próxima semana una respuesta escrita por parte de Estados Unidos a sus propuestas sobre garantías de seguridad que exige Rusia para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas hacia sus fronteras,

"El tiempo importa. Hemos dicho que esperamos recibir esto (la respuesta estadounidense) en días próximos, no tiene que ser obligatoriamente mañana", afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su habitual rueda de prensa diaria.

Peskov no descartó la posibilidad de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostenga una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, después de que Moscú reciba las respuestas solicitadas.