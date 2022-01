"Ni Filomena ni Filomeno": así desmonta Aemet las predicciones populares sobre una gran nevada el 24 de enero

"Queda muy poco para una nueva Filomena"; "Una nueva Filomena ocurrirá en 2022"; "Jorge Rey, el chico que adivinó a Filomena, cree que llegará otra"... son algunos de los alarmantes titulares aparecidos en prensa contra los que clama Aemet. Esas predicciones muy llamativas y poco científicas están basadas en las populares cabañuelas, un método predictivo que forma parte del folclore popular en zonas rurales de España y que para Aemet no tiene "ninguna base científica". "Las cabañuelas, en particular, no son más que una superstición y que, como debería ser obvio, no tiene ningún sentido ni fundamento pensar que el tiempo que ocurra en los 12 primeros días de agosto nos permite saber qué ocurrirá en los 12 meses del siguiente año", señala la agencia estatal en un post titulado ¿Física de fluidos o cabañuelas? Una predicción seria o, como te diría tu madre, 'ni Filomena ni Filomeno'".

Aemet califica directamente de "bulo" las informaciones que señalan que el 24 de enero habrá un temporal de nieve del calibre de Filomena y recuerda que "la predicción que cualquier servicio meteorológico avanzado del mundo realiza se basa en modelos numéricos que resuelven con técnicas supercomputacionales las ecuaciones físicas que describen el comportamiento del fluido atmosférico".

Sistema físico caótico

Sin embargo, admiten los meteorólogos que este complejo proceso científico que permite facilitar predicciones meteorológicas no es una ciencia exacta: "La atmósfera es un sistema físico de los denominados caóticos. Esto significa que un pequeño cambio en las condiciones en un instante determinado se va ampliando en el tiempo, de tal manera que, partiendo de condiciones muy parecidas, el sistema puede acabar en estados completamente diferentes".

Entonces, ¿qué va a pasar el día 24 de enero? ¿Tendremos o no otra Filomena? Aemet, siguiendo su modelo de predicción, señala que "todo parece indicar que no podríamos estar más lejos de un escenario de nevadas, mucho menos de uno de nevadas abundantes y generalizadas el próximo lunes".

La respuesta es "no", no se prevé un temporal de nieve como Filomena para el lunes 24 de enero de 2022.

Predicción para el 24 de enero de 2022

Esta es la predicción para España para los días 24, 25 y 26 de enero (lunes, martes y miércoles) actualizada a día 18:

"Con algo de incertidumbre al respecto, parece probable que durante estos días un anticiclón situado al norte de la Península continúe enviándonos vientos de componente este relativamente fríos y secos, dejando únicamente cielos nubosos y alguna precipitación débil y dispersa en el área mediterránea, con levante fuerte en el área del Estrecho. En el resto de la Península predominaría un tiempo seco y soleado, con pocos cambios térmicos, manteniéndose las heladas en el interior, más intensas en la mitad norte. También parece probable que alguna baja situada al oeste o noroeste de Canarias afecte al archipiélago con vientos del suroeste y precipitaciones, quizá de cierta importancia. La evolución de esta baja es difícil de prever. En principio, se desplazaría hacia el norte perdiendo actividad, dejando, si acaso, algunas precipitaciones débiles en el suroeste peninsular".