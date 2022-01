Los deportistas españoles son la mejor embajada posible de nuestro país. Los más grandes como Rafa Nadal, Pau Gasol, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte y muchísimos más nos lo han demostrado a lo largo de su triunfal carrera. Ante la incertidumbre que dejan por el camino en un momento en el que poco a poco se va acercando inevitablemente el adiós a su carrera profesional. Sin embargo, la cantera de deportistas en España es de tal calidad que no pasa desapercibida ni para 'The New York Times'.

El prestigioso diario norteamericano ha querido destacar a una de las promesas del tenis español, que día tras día se está encumbrando como el gran abanderado de la siguiente generación de deportistas en nuestro país. Ese es el tenista murciano de tan solo 18 años, Carlos Alcaraz. A pesar de ser eliminado esta misma mañana del Open de Australia tras un espectacular partido ante el italiano Berrettini, no deja de ser una realidad la impresionante evolución del español sobre las pistas.

Para el periódico estadounidense Carlos Alcaraz causará "sensación en el futuro del deporte", ya que lo tildan de "un verdadero prodigio". Además, no escatiman en elogios en este artículo para definir el increíble juego del tenista más joven del Open de Australia. Afirman que combina los golpes rápidos, los cambios bruscos de ritmo y unos veloces movimientos que compara con los de una gimnasta.

En este amplio reportaje en el que analizan la figura y el camino del ya número 31 del ránking ATP, hablan también de su entrenador, Juan Carlos Ferrero. A él le dedican bonitas palabras y recuerdan su número 1 del mundo, hecho al que apuntan como el objetivo al que quiere llegar Alcaraz. " Está casi tan delgado a los 41 años como en su mejor momento", también destacan sobre Ferrero en el periódico americano.