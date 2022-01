Stoichkov, contra Dembélé: "Que se vaya esta gente que no siente los colores"

La lucha entre el FC Barcelona y Dembélé no ha hecho nada más que empezar tras el cruce de declaraciones entre el director deportivo del club, Mateu Alemany, y el propio jugador con un comunicado en sus redes sociales. Sin embargo, esta situación ha hecho que leyendas del equipo catalán se posicionen en un lado o al otro del 'conflicto'. El último en dar su opinión ha sido Hristo Stoichkov.

"Jamás entendiste lo que es el Barça. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo. Muchas gracias por estar engañando a la gente haciendo creer que sabes jugar al fútbol. Te lo digo yo que jugué en esa posición", ha dicho el exfutbolista búlgaro en 'Misión Europa' del canal mexicano 'TUDN'. El que fuese jugador del Barcelona entre 1990 y 1998 ha arremetido contra Ousmane Dembélé por no "sentir los colores" del club azulgrana.

"Dembélé en cuatro años y medio jamás entendió lo que es el Barcelona, 20 partidos completos, en mi época ni limpiabas mis botas; 108 partidos lesionado, 18 goles, 16 asistencias y 140 millones más variables (...) Le pregunto, yo me impliqué como extranjero para saber que era el Barcelona, de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas, sabía la historia y tu jamás entendiste que es Barcelona —ha continuado Hristo Stoichkov— Xavi te aplaudo que no lo lleves al vestuario, porque ese vestuario merece respeto, con 121 años de historia se merece respeto y si no lo hace, fuera".

🔥"Jamás entendiste lo que es @FCBarcelona, te lo dice Hristo Stoichkov. Si no quieres estar, por lo menos no manches el escudo. Este vestuario merece respeto. Si no respeta a nuestro club, fuera"🔥



El mensaje de Hristo Stoichkov a Dembelé



🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/VQAd8bvS1W — Misión Europa (@MisionTudn) January 20, 2022

Jesús Gallego: "Xavi dijo que Dembélé no iba a ir a la grada por imagen del club. El mismo Xavi dijo que dejarle fuera iba contra esa imagen del equipo".

Mario Torrejón: “Desde el primer momento se vendió que iban a renovar a Messi, renuevas a Umtiti y ahora lo de Dembélé. Creo que se subestima al barcelonismo dando estas explicaciones. No es normal que en día de eliminatoria hagan este comunicado”.

Jordi Martí: "El cierre de ejercicio del Barça son 481 millones de perdidas. La gente debe entender y hay que volver a insistir en esto para comprender la situación".

Julio Pulido: “El Barça no puede decir públicamente que Dembélé debe abandonar o renovar. Puedes negociar privadamente, no hace falta hacerlo público. Si hay algún iluminado que pensaba que Dembélé iba a renovar... que se olvide”.

Antonio Romero: "Que ventaja tenía decir eso públicamente. Si tú le quieres meter presión lo haces de manera privada. Quién va a venir a subir el salario de Dembélé".

Santi Giménez: "Todo se ha hecho mal. A mí Dembélé me parece un 'desahogao' y no le dejo cuidarme el hámster ni dos minutos. Me parece que hay una cuestión de que el Barça no puede decirle a un tío que no puede jugar de esta manera".

Sique Rodríguez: “Si fuera por Xavi, Dembélé jugaría. Si no juega es por decisión de club y Xavi no se quiere comer solo el marrón. Es normal que el Barça ahora lo intente colocar”.