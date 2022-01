"No me hagáis elegir entre Simeone o el vestuario, porque si sobra el Cholo, sobran 100 en ese vestuario"

El Atlético de Madrid se ha despedido esta semana de la Copa del Rey tras perder en Anoeta frente a la Real Sociedad en un mal partido de los del Cholo, que venían también de caer derrotados en las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao.

"El momento de más dudas del Cholo al frente del Atlético de Madrid". Este mensaje, lanzado por Jesús Gallego al inicio de #ConexiónGallego, es lo que llega desde el núcleo colchonero que este fin de semana tiene un complicadísimo partido frente al Valencia de Bordalás en LaLiga. Analizamos este delicado periodo con Pedro Fullana, el periodista del diario As Javier Matallanas y el jefe en España de GOAL.com Rubén Uría.

El ambiente en el Cerro del Espino

La preocupación se ha instalado en la ciudad deportiva en el Cerro del Espino. El Cholo Simeone está pasando el momento más delicado desde que es entrenador del Atlético de Madrid, tal y como ha contado en #ConexiónGallego el periodista de la SER que sigue la actualidad rojiblanca, Pedro Fullana. Ha pasado momentos difíciles, sobre todo con la final perdida frente al Real Madrid en San Siro, pero nunca una situación tan atípica como esta.

Matallanas: "Hay una desafección de la afición con el equipo. No sé si va a calar el mensaje del Cholo para la unión esta vez".

Rubén Uría: "Es el momento más delicado del Cholo (...) él apela a que el estadio esté con el equipo y esto es lo que suele pasar cuando no ganas a nadie, cuando la pelotita no entra. Simeone sabe que tiene que tirar de la fibra".

Rubén Uría: "El único patrimonio que no se vende es la afición, cuando no entra la pelotita lo que tienes que tirar es de la gente. Lo único que te queda es la gente".

La desconexión con la plantilla

Matallanas: "El desgaste es evidente, pero la plantilla en su mayoría ha cambiado bastante, ha habido revolución. Que 'lleven aguantando al Cholo muchos años no hay tantos. El núcleo duro de antes te manejaba el grupo, los Filipe, Gabi, Godín... transmitían al grupo los valores y la forma de jugar y ahora mismo no tiene ese nexo de unión".

Matallanas: "Hace un año el Atlético tuvo que echar a Diego Costa porque ponía en contra de Simeone a gran parte del vestuario ¿Qué pasa? Este año hay otro Diego Costa, que es Luis Suárez. Es un tío que no se calla y, cuando no juega, pues es como todos los futbolistas. A partir de ahí hay varios clanes. Están los sudamericanos, con brasileños y argentinos, De Paul es un futbolista muy importante, Correa, del que dicen que es su niño pero está en el banquillo. Por otro lado está Joao, están los españoles... Del Cholo hay dos: Griezmann y Koke, y no consiguen la llegada que tenían los Godín y compañía".

Rubén Uría: "Hay desgaste, es obvio. Lo hay en todas las relaciones. Yo, de verdad, os tengo que decir y sin dudar de nadie, que esto es más viejo que el propio fútbol. Cuando no ganas, la porquería sale a flote. Si el vestuario estaba bien, si había clanes, si el profe Ortega les hace subir cuestas... Aquí lo que hay que hacer es ganar. Si el problema es que el Cholo ha perdido el vestuario, se puede solucionar; si el problema es que hay clanes, se puede solucionar; si es que hay mucho niño bonito, se puede solucionar... Todo esto se puede solucionar ganando. Si no ganas, la porquería vuelve a salir. Y no hablo de egos personales. Me refiero a que no vayan todos en una misma dirección".

Rubén Uría: "Simeone no es Dios, se equivoca, es humano. Está metiendo la pata más que nunca este año. Pero a mí que no me den a elegir entre Simeone o el vestuario, porque si sobra Simeone, ahí sobran 100".

El 'caso Suárez'

Rubén Uría: "El propio Simeone habla de esto y mete incluso a Torres en este asunto (...) Desconozco si Suárez es problemático, pero aquí no ha cambiado Luis Suárez, lo que ha cambiado es el juego del Atlético. Si a Suárez le das balones al área, te vacuna. Si le tienes lejos del área... con todo el respeto del mundo ya tiene 34 años. Aquí nadie se tiene que engañan. Suárez tampoco puede dedicarse a hacer la guerra por su cuenta si no juega".

Rubén Uría: "Esto no es ni culpa de Suárez ni culpa del Cholo, es que las cosas en el Atlético han cambiado".

Javier Matallanas: "Imagino que el Cholo le dijo: 'vamos a respetarnos'. Le dio una Liga el año pasado. En esa primera vuelta... de 19 remates hizo 16 goles que dieron 50 puntos. Simeone lo verbalizó: había aproximado al equipo a Suárez. Y es verdad, el equipo jugaba en campo contrario (...) ¿Qué pasa? Si juegas más atrás, Suárez no te vale para correr 40 metros. Es un problema de fútbol".

El 'caso Joao Félix'

Javier Matallanas: "Joao es un error de fichaje. Me explico. Todo el mundo sabía que es un tipo de futbolista que no es para Simeone. Lo ha tratado de moldear como hizo con Griezmann para que corra para atrás, pero el chaval no lo capta. El chico quiere irse, el Cholo quiere que se vaya, pero Miguel Ángel Gil Marín no quiere venderlo. Es una cabezonería suya".

Javier Matallanas: "Cuando pasa el balón por sus pies, es diferente. Es muy bueno. Es maravilloso. Cuando tú quitas a Joao Félix, le quitas la ilusión a los niños. Ojalá le sacase rendimiento, pero Joao Félix no va a aceptar lo que acepto Griezmann. No es un jugador para él, con Simeone no va a triunfar".

Rubén Uría: "Si Joao no triunfa con Simeone no va a triunfar con nadie. El 99% de los jugadores que se han ido no han triunfado (...) Joao me parece maravilloso, técnicamente es el mejor de la plantilla, pero creo que las dos partes no están haciendo lo que tienen que hacer".