Geremi: "No creo que Mbappé pueda fichar por el Real Madrid porque su deseo es jugar con el mejor del mundo"

Geremi, exfutbolista de Camerún, habló sobre sus sensaciones en lo que se refiere al fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Geremi jugó tres años para el conjunto blanco, para marcharse después al Chelsea de José Mourinho. Fue uno de los grandes referentes de Camerún y ahora forma parte de un Grupo de Asesoramiento Técnico de la FIFA, en el que junto a Roberto Carlos, realizan su análisis cobre los calendarios actuales.

"Tiene al mejor del mundo en París"

Geremi fue claro dando su parecer: "Mi opinión personal es que, para mí, no creo que sea posible. Recuerdo que Mbappé al principio decía 'mi deseo es jugar con el futbolista más grande del mundo'. Ahora, cuando miras la plantilla del Paris Saint-Germain, ¡lo tiene ahí! No creo que se mueva cuando tenga a todos los mejores jugadores del mundo a su lado"

El motivo principal de su no salida sería la presencia de Messi en el PSG, pero otra de las causas que atribuye Geremi es el proceso de adaptación al que tendría que someterse Mbappé: "Porque cuando pasas de un club a otro club es como empezar otro reto. Ya está asentado, es uno de los mejores jugadores del Paris Saint-Germain. Así que pienso que ha comenzado a convertirse en uno de los líderes en el vestuario, uno de los mejores jugadores en el vestuario. A mí me gustaría que se fuera al Real Madrid porque yo jugué en el Real Madrid. Pero, como jugador, cuando miro cómo pensaría, no considero que sea posible. Creo que se quedará en el Paris Saint-Germain"