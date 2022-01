La teoría de Revilla sobre por qué hay más casos en el norte que en el sur: "Es el viento quien trae el virus"

Miguel Ángel Revilla ha sido protagonista este viernes en redes sociales después de exponer una teoría sobre los contagios en España nunca antes escuchada de la boca del presidente de Cantabria.

El programa Espejo Público ha entrevistado a Revilla con motivo de la feria de Turismo Fitur. Susanna Griso le ha preguntado por la situación pandémica en su región y sobre la decisión de retirar el pasaporte COVID, ya que ha alegado que considera que no es útil para frenar los contagios.

El líder cántabro ha señalado que "los que saben de esto" le han comunicado que la actual es “una epidemia que tiene unos efectos nocivos menores a los que tenía en marzo, abril y mayo de hace un año y pico, por lo que era necesario que el virus llegara a muchas capas de la población y a mucha gente para perder fuerza”. Además, ha remarcado que, en su opinión, “la vacuna ha sido la gran solución”.

No reírse de Revilla os lo pido por favor. pic.twitter.com/4mrtXNmgJH — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 21, 2022

Sin embargo, la conversación ha seguido y ha sido entonces cuando Revilla se ha lanzado con su extraña teoría: “Sí que hay una cosa que todavía no me ha aclarado nadie: ¿por qué carga más el virus en la zona que procede del viento nordeste, es decir, Cataluña, Aragón, Navarra, Rioja, Euskadi y Cantabria, un poco menos Asturias, y luego tenemos una Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc. donde la incidencia, siempre en todos los casos, ha sido menor?”.

Ante la mirada y el silencio de Griso, el líder cántabro ha continuado: “Eso todavía no me lo ha explicado nadie. Es el viento quien trae el virus y como el nordeste viene de Europa, que es una zona más poblada, que los vientos que vienen del Atlántico que tienen que pasar por el mar, se me ocurre eh, es la primera vez que lo digo, de llegar a la conclusión, que por eso a lo mejor carga más en las zonas cuyo viento viene de zonas muy pobladas. Está claro que cuando pega fuerte en Cataluña y en Euskadi yo a los 15 días tengo el mismo porcentaje que ellos”.