Jamie Carragher ha confesado en una retransmisión de Sky Sports que Leo Messi le llamó 'burro' en un mensaje privado en Instagram. La leyenda del Liverpool no tuvo ningún reparo en confesar esta intimidad que no le deja en muy buen lugar.

Todo comenzó en el mercado de traspasos en el que Leo Messi y Cristiano Ronaldo cambiaron sus equipos. El argentino con destino al PSG y el portugués a la Juventus de Turín. En un eterno debate sobre los mejores jugadores de la útlima década vinculado con su futuro a corto plazo en sus nuevos clubes fue tema de debate del canal inglés con dos bandos diferenciados. Por un lado Carragher, quien afirmó que Messi es un jugador superior, pero que el PSG no era club para él y por otro, Neville que confía más en Cristiano Ronaldo.

Este mensaje de Carragher debió llegara Leo Messi, que no dudó en dirigirse por mensaje privado al defensor inglés para llamarle 'burro' según confesó el defensor:

Neville: "Él no está contento contigo, ¿verdad, Messi?"

Carragher: “No, no está nada contento conmigo”.

Neville: "¿Por qué?"

Carragher: “Tuve un pequeño pop en Ronaldo al principio de la temporada. No me pareció un gran fichaje para el United. Y dije el ejemplo de Messi. No pensé que Messi fuera un gran fichaje para el PSG..."

Jones: "Eso fue en Monday Night Football, ¿no?"

Carragher: “Él ve Monday Night Football, así que espero que también esté viendo Friday Night Football, porque Lionel, te amo absolutamente. El mejor jugador de todos los tiempos, y comparado contigo, yo era un burro, lo acepto. Pero no vas a entrar en este equipo.

“No has jugado lo suficientemente bien, incluso si ganaste la Copa América en el verano. No es suficiente dejar a mi hombre fuera, Mo Salah”. Más tarde, Carragher tuiteó un video de la discusión y escribió: "¡Es un honor que la leyenda Lionel Messi me llame burro!".