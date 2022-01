Alberto Garzón, positivo en COVID-19

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha comunicado este domingo que ha dado positivo en COVID-19. El político ha aclarado que se encuentra bien y que seguirá trabajando desde casa, aunque ha cancelado toda su agenda prevista para los próximos días.

"He dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien y seguiré trabajando desde casa, aunque me veo obligado a cancelar mi agenda de actos y reuniones", ha escrito el ministro en Twitter. "La Sanidad Pública es nuestra mayor protección como país. Quiero dar las gracias a todas las personas que cuidáis de nosotros", ha añadido en el tuit.

Se trata de la segunda vez en poco más de un mes que el ministro tiene que cancelar su agenda como consecuencia del coronavirus, aunque cuando lo hizo el pasado 16 de diciembre fue por ser contacto estrecho de un positivo.

Fue hace solo unos días cuando dos de sus compañeras en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz y Diana Morant, anunciaron la misma tarde haber dado positivo en coronavirus. Ambas también aclararon estar fuera de peligro y se encuentran aisladas cumpliendo sus labores profesionales.