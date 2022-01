El panorama internacional nos ha dejado esta jornada un emocionante derbi de Londres entre dos rivales acérrimos como son Tottenham y Chelsea en el partido de Stamford Bridge. Los 'blues' se llevaron el gato al agua gracias al golazo espectacular de Hakim Ziyech y de Thiago Silva. Los de Antonio Conte sucumbieron en el primer choque con derrota en Premier League para los Spurs desde que el italiano llegó al banquillo.

Un partido muy igualado que se decidió en la segunda parte y con una gran actuación de los españoles: Azpilicueta, Kepa Arrizabalaga y Marcos Alonso tuvieron una actuación notable. Sin embargo, el que cabe destacar tal y como lo hizo su propio entrenador en rueda de prensa es el exportero del Athletic de Bilbao. Kepa fue capaz de detener las acometidas de los Spurs mostrando un nivel de confianza a la altura de los grandes.

Tanto es así que Thomas Tuchel sorprendió a los medios ingleses con unas declaraciones en las que elogió al portero español: "Quizás no me creáis, pero no he visto a Kepa nervioso ni un día. Tampoco le he visto celoso o que no estuviera contento por un compañero. Todo el mundo confía mucho en él. Es muy tranquilo y está muy concentrado", afirmó en un primer momento.

Su figura, siempremuy cuestionada desde la llegada de Frank Lampard al banquillo 'blue' fue defendida a ultranza por su actual técnico: "No tiene que demostrar de lo que es capaz en estos noventa minutos, porque ya sabemos de lo que es capaz. Estamos muy contentos por tenerlo", sentenció.