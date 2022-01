Ronald De Boer: "De Jong es de los mejores, pero Busquets lo condiciona"

En una jornada en el que el protagonismo absoluto de la actualidad blaugrana está copada por muchos nombres como Ansu Fati o Ousmane Dembélé, cabe destacar al héroe que anoche salvó a los de Xavi Hernández en Mendizorroza: Frenkie de Jong. Anoche el holandés, más allá del gol, tuvo una gran actuación frente al Alavés.

Con metros en campo contrario para correr y con acercamientos peligrosos al área rival fue uno de los mejores dentro del campo, aunque también fuera. En los micrófonos de Ricardo Rosety, de Movistar Plus le dedicó un 'palo' a Laporta sobre el hecho de estar orgullosos por la derrota frente al Real Madrid.

Protagonismo absoluto para un De Jong que ha sido objeto de críticas durante parte de la temporada. Las razones de su escaso rendimiento esta campaña siguen siendo una incógnita y Ronald De Boer, compatriota y exfutbolista del Barcelona entrevistado en El País, valoró cómo ve al jugador y señaló al culpable de su mal rendimiento.

"Él (Frenkie de Jong) sigue siendo un gran jugador para el Barça. Pero ahora mismo, cuando le veo moverse en el campo me da la impresión de que lo hace con mucha timidez. No muestra la energía que normalmente tiene. Parece un poco perdido. No se le ve feliz", criticó De Boer al ser preguntado sobre su compatriota.

El exjugador del FC Barcelona se explaya en los motivos sobre la falta de rendimiento del neerlandés y apunta directamente a una de las 'vacasa sagradas', Sergio Busquets: "El cambio continuo de entrenadores lo pudo afectar. Además del hecho de que Busquets siga siendo titular en el mediocentro. Esa es su mejor posición. Es un papel que él podría interpretar muy bien porque es capaz de defender muy bien. Es rápido, alto para ganar los duelos aéreos, cubre mucho espacio...".

De Boer defiende una apuesta por la juventud, un paso firme del conjunto azulgrana que vendría de la mano de un paso atrás de Sergio Busquets: "Busquets es un jugador increíble pero necesita mucha protección. Si debe cubrir mucho campo se ve en problemas. Esto condiciona a todo el equipo y también a De Jong. Lo pondría de seis. Él es el futuro. Busquets está terminando su carrera. Yo soy un amante de Busquets. Pero tiene sus años y a veces los clubes y los entrenadores se aferran durante demasiado tiempo a futbolistas que deben dar un paso al costado. El futuro es De Jong, Gavi, Pedri, Nico... ¡Con esos tienen un centro del campo increíble!", sentenció en una interesante entrevista con el diario El País.