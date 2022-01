Simeone: "Evidentemente en algún momento me tendré que ir del Atlético"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha recalcado este lunes que es "feliz" y no se quiere ir del conjunto rojiblanco. Eso sí, ha asegurado que "evidentemente en algún momento" se tendrá que ir, pero espera que cuando llegue ese día sea una "elección de todos, justa, buena y que sea mejor para los dos partes". "Ya son 10 años, está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid, pero evidentemente en algún momento me tendré que ir porque la vida empieza y termina, para todo. Ojalá que sea con una elección de parte de todos, justa, buena y que sea mejor para las dos partes", ha asegurado Simeone.

"Italia es un lugar donde siempre hay buenos equipos, dejé buenos recuerdos. Somos entrenadores y entendemos que, más allá de que estoy feliz y muy bien donde estoy y no me quiero ir de donde estoy, todo tiene un final y todo termina también", ha expresado el técnico, que acumula diez años como técnico en la entidad rojiblanca, con ocho títulos, como el técnico más ganador de los 118 años de historia de la entidad. "Esta mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid, pero evidentemente en algún momento me tendré que ir, porque la vida empieza y termina para todos", ha expuesto durante la presentación telemática de la docuserie 'Simeone, vivir partido a partido" en torno a su figura, compuesta por seis capítulos de 40 minutos cada uno y que se estrenará el próximo viernes a nivel mundial en 'Primer Video'.

"En realidad, el Atlético ha sido mi vida. Entre lo que me pasó como futbolista y como entrenador son 15 o 16 años que estoy en esta institución, donde me hizo crecer como deportista, futbolista, me fui, volví, vine en un momento de dificultades, tuvimos un montón de momentos de alegría con algunos tropiezos, que tiene que ser así, y lo más grande que me siga pasando es que me exigen reivindicarme día a día. Me encanta. Porque la vida es así, porque la vida cambia de un minuto a otro", ha reflexionado el argentino.

"En el primer tiempo del otro día parecía como la muerte, para ser extremistas, y en el segundo tiempo parecía la vida. Y hay que elegir donde quieres estar, si cerca de la muerte o cerca de la vida", ha continuado Simeone, que ha vuelto a dejar claro que el esfuerzo no es negociable en su manera de entender el deporte. "El talento, sin trabajo y esfuerzo, se queda en un espacio importante de un jugador. No tengo ninguna duda que el trabajo está por delante siempre. Sin trabajo, todo lo demás se queda en algo muy simple. Entonces está el dolor del cambio, está el dolor de no querer salir del campo, pero está el equipo y el equipo no se negocia: está primero de todos", ha sentenciado.