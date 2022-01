EEUU asegura que no intervendrá en Ucrania sin el apoyo de la UE que insiste en la vía diplomática con Rusia

Los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea se ha reunido este lunes para analizar la situación en Ucrania y han cargado contra Rusia por violar el espacio de seguridad "indivisible" de Europa con el pulso contra su país vecino, tras amasar decenas de miles de efectivos en la frontera generando alarma sobre una nueva agresión. En unas conclusiones escritas, los ministros de Exteriores del bloque han condenado las "amenazas" y "acciones agresivas" rusas contra Kiev y han pedido a Moscú que rebaje la tensión militar y se mantenga en la vía del diálogo.

Así, los Veintisiete han forjado una posición común oficial en pleno aumento de las tensiones con Rusia y después del proceso de diálogo abierto entre Washington y Moscú que tiene implicaciones para la seguridad en Europa. Por su parte, el secretario de estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha unido a la reunión de los Veintisiete por videoconferencia, en una nueva señal de la coordinación estrecha de Washington con los aliados europeos.

EEUU no intervendrá sin el apoyo de la UE

Blinken ha asegurado que EEUU no va a hacer nada que vaya en contra de la seguridad europea. Blinken ha reconocido que no pasarán a ningún tipo de actuación sin luz verde europea.

No obstante, el bloque europeo insiste en su rechazo a la "esfera de influencia" que pretende reestablecer Moscú en su vecindario, "una noción que no tiene lugar en el siglo XXI", y defiende el orden de seguridad europeo basado en el respeto a las fronteras, la soberanía y la integridad territorial, el rechazo al uso de la fuerza y la libertad de los países para elegir su política de seguridad y alianzas. "Estos principios no son negociables ni objeto de revisión o reinterpretación. Su violación por parte de Rusia es un obstáculo al indivisible espacio de seguridad en Europa y amenaza a la paz y estabilidad en el continente", rezan las conclusiones de los Veintisiete.

Sanciones a Moscú y apoyo a Kiev

Sobre la respuesta ante un posible ataque ruso, la UE ha reiterado su amenaza a Moscú de que cualquier agresión al país vecino tendrá "consecuencias masivas" y un "coste severo". Los Veintisiete han hecho mención directa a las sanciones económicas e individuales que adoptarían en coordinación con socios internacionales y señalan que la UE ha "acelerado el trabajo preparatorio" en esta dirección.

En Bruselas trabajan con la idea de que la amenaza de unas restricciones que cortocircuiten la economía rusa y afecten a dirigentes relevantes del círculo más estrecho del Kremlin ahuyente la perspectiva militar de Moscú y le empuje a la mesa de negociación. Igualmente, el bloque europeo deja por escrito su compromiso con Ucrania en lo relativo a su integridad territorial y soberanía y promete medidas para aumentar su capacidad ante el desafío ruso con respaldo a su ciberdefensa y para contrarrestar campañas de desinformación.

"La UE está definiendo formas de apoyo a Ucrania en el área de educación militar profesional", han señalado las conclusiones, en referencia a la misión militar que sopesa la UE para capacitar a altos mandos ucranianos.

Situación de las Embajadas

Tras la orden de EEUU de retirar a los diplomáticos estadounidenses de la Embajada en Ucrania, la UE sigue insistiendo en la vía diplomática y pide mantener los consulados. Para tranquilidad de los españoles, el ministro de Exterior, José Manuel Albarez ha asegurado que no va a retirar a nadie de la Embajada.

"No nos planteamos en estos momentos evacuar a nuestra colonia ni a la Embajada, pero sigo minuto a minuto a través de los servicios consulares de nuestra Embajada la situación. Ante cualquier evolución reaccionaríamos con total rapidez y todos esos españoles están perfectamete monitoreados", ha dicho.