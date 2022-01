Las razones por las que Abel Caballero opina que Primark es bueno para el pequeño y mediano comercio

Hace ya varios meses, concretamente en octubre de 2021, el alcalde de Vigo Abel Caballero se convertía en tendencia en redes sociales durante la inauguración de la primera tienda de Primark en Vigo por su característica forma de dar la bienvenida a la multinacional irlandesa. Tal y como recogían las cámaras allí presentes, el alcalde se mostró eufórico durante la presentación y dejó momentos para el recuerdo: "You're amazing... Hacedlo muy bien. Viva Primark. Long life to Primark at Vigo. ¡Viva Vigo!".

Varios meses más tarde, Abel Caballero ha rememorado este momento junto a Gonzo en Salvados: "¿Qué hace un alcalde inaugurando una tienda de una multinacional como Primark?". Después de ver el vídeo de nuevo que arrasó en redes sociales, el alcalde de Vigo se ha defendido de las críticas explicando que en la inauguración había 100 chicos y chicas vigueses que iban a trabajar en esa misma tienda.

"Yo quería que Primark estuviera aquí porque es bueno para el pequeño y mediano comercio"

Después de preguntarle por los motivos por los que accedió a inaugurar la tienda de la multinacional irlandesa, Abel Caballero ha asegurado que va a todos sitios de la ciudad a los que le inviten: "En Primark me dijeron que fuera a la inauguración y yo fui". A pesar de que reconoce que va a más eventos similares a estos, Caballero asegura que este fue de los más notables porque había chicos y chicas que la grabaron con sus teléfonos móviles: "Es cierto que me vine arriba".

¿Cobró por asistir a la inauguración? Después de que Gonzo recordara frente a la audiencia que las compañías suelen contratar a alguien famoso durante las aperturas para darle una mayor repercusión a un evento, el alcalde de Vigo asegura que lo hizo completamente gratis: "Yo quería que Primark estuviera aquí porque es bueno para el pequeño y mediano comercio".

"Si van por Vigo, tienen la ocasión de comprar"

Unas palabras que chirriaban a Gonzo, quien se preguntaba cómo podía beneficiar al pequeño comercio la llegada de una multinacional: "¿Cómo puede ser beneficioso para un pequeño comercio tener una gran superficie al lado que vende más cosas y más baratas?". A continuación, Abel Caballero defendía que la llegada de Primark a la ciudad también suponía que viniera más gente de fuera, lo que ayudará a incentivar también el resto de comercios de la ciudad.

Sin embargo, Gonzo vaticinaba que aquellas personas que visitaban Vigo para ir a Primark tan solo acudían a la ciudad para comprar en la multinacional irlandesa. Pero el alcalde no lo tiene tan claro: "Luego se van por Vigo. Y si van por Vigo, tienen la ocasión de comprar. Si no, no". Respecto al hecho de que sea una multinacional que hace ropa en Bangladesh, Abel Caballero ha reconocido no estar de acuerdo con esa política y que espera que hagan las cosas como tienen que hacer de inmediato.