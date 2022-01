"Son buenas noticias": Cayetana Guillén Cuervo actualiza el estado de salud de Resines tras un mes en la UCI

Hace algo más de un mes, concretamente el 23 de diciembre del año pasado, Antonio Resines ingresaba en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) del hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19. A pesar de tener dos dosis de la vacuna contra el brote de coronavirus, el actor llegaba al hospital con "una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía COVID-19 bilateral con pronóstico grave".

Desde entonces han ido pasando las semanas y Resines permanece en la UCI. ¿Cómo se encuentra el actor? Durante estos últimos días, las actrices Loles León y Cayetana Guillen Cuervo se han pronunciado acerca del estado de salud de su amigo y ambas han reconocido que ya ha superado lo más duro. En primer lugar, Loles León reconocía en una entrevista para Europa Press que el actor evoluciona favorablemente.

"Ya ha salido de lo duro": Loles León y Cayetana Guillen Cuervo hablan sobre el estado de salud de Resines

En declaraciones a la agencia de noticias, la actriz explicaba que Resines va a tener mucho tiempo de recuperación por delante, pero que está mucho mejor: "Ya ha salido de lo duro. Todos hemos estado y hemos mandado mucha energía, y hemos estado ahí diciendo Antonio, te necesitamos. Él ha podido, él es mucha lucha y lleva mucha encima." Pero León no ha sido la única actriz que ha hablado sobre el estado de salud de Resines durante las últimas horas.

Durante una entrevista para La Roca, el programa de La Sexta presentado por Nuria Roca, Cayetana Guillen Cuervo ha asegurado que Resines está mejor: "Y hasta ahí puedo leer porque es su familia quien tiene que decirlo, pero sé que está mejor, que son buenas noticias". La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España ha alabado a su compañero y ha asegurado que volverá a la televisión para seguir dando guerra y contar chistes.

El mundo actoral se vuelca con Antonio Resines: desde Juan Echanove a Javier Gutiérrez

Pero estas dos actrices no han sido las únicas que han hablado sobre Antonio Resines durante estos últimos días. Recientemente, el actor Juan Echanove afirmaba en La Sexta que el actor continuaba luchando desde la UCI por salir adelante. "Es un luchador, el mejor de todos nosotros, con diferencia", dijo. Por otro lado, Echanove aseguraba que no sabría qué pasaría con él en caso de que su amigo no saliera adelante: "No sé qué pasaría conmigo si él no saliera de esto".

Por otro lado, el también actor Javier Gutiérrez le enviaba un cariñoso abrazo en La Resistencia: "Quiero enviarle un abrazo muy grande a un amigo vuestro, de esta casa, que es Antonio Resines. Lo ha pasado regular, tirando a mal por este bicho cabrón, pero que está saliendo. Desde aquí toda mi energía, mi ánimo y estoy seguro de que va a salir para adelante".