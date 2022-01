"Puedo bajarme los pantalones si me da la gana": la ACB muestra el Clásico desde dentro

La Liga Endesa permitió este domingo que viviésemos el Clásico de baloncesto entre Real Madrid y Barcelona casi como si estuviéramos nosotros mismos sobre la pista. ¿Cómo? Poniendo un micrófono a uno de los árbitros del partido. Nos permitió escuchar cómo se relacionan los colegiados con los jugadores y entrenadores, las conversaciones entre el trío arbitral e incluso enterarnos del trasfondo de un pique entre los entrenadores.

No faltaron las bromas y la camaradería de los árbitros con los entrenadores y los jugadores. Antes del partido Mirotic felicitaba a uno de los colegiados, Benjamín Jiménez, por su reaparición esta temporada tras estar de baja por una grave lesión en el tendón de Aquiles. Laso, por su parte, hablaba con ellos sobre su recuperación del coronavirus en diciembre. "Estuve dos días en casa, pero no tuve nada", les confiaba, a la par que aseguraba que conocía al dedillo la última hora de la NFL. También hemos podido ver bromas ya durante el partido, como la que le hizo uno de los árbitros a Laprovittola preguntándole por su bigote.

🎙️ En un partido a la altura del Clásico, muchos ojos están puestos en el trío arbitral.



Nosotros, además de los ojos, esta vez... 𝐡𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨.



Así se vivió el duelo entre @RMBaloncesto y @FCBbasket en la piel de @benjama01.#LigaEndesa pic.twitter.com/hdMD4NhA4t — Liga Endesa (@ACBCOM) January 24, 2022

Pequeño encontronazo entre Jasikevicius y Laso

El micrófono de uno de los árbitros permitió que nos enteráramos a la perfección de la intrahistoria del pique entre ambos entrenadores. Se puede escuchar como Jasikevicius le dice a Laso: "Déjame hacer mi trabajo y tú haz el tuyo". En ese momento, Benjamín Jiménez le pide que no hablen entre ellos, a lo que Jasikevivius responde: "Yo puedo bajarme pantalones si me da la gana y tú tienes que decidir. Pablo no puede decirme". El árbitro le pide entonces que no se enfrente a él. "Tienes razón, tienes razón", acaba por conceder el entrenador del Barça.

Seguidamente, el árbitro le pide a Laso que no vuelva "a hablar de él", en referencia a Jasikevicius. Laso se excusa: "Yo no he hablado de él (...) Te he dicho que ellos llevan dos faltas y protestan esta falta. No he dicho nada de él. Nunca he dicho nada de él. Nunca digo nada de los entrenadores. Es que me parece la leche que protesten cuando llevan dos faltas". Entonces, el colegiado reconoce: "Si es así, me he equivocado".

Conversaciones entre árbitros

No faltan ni carecen de interes las conversaciones entre los árbitros sobre cómo debían manejar el partido. Mientras que en los primeros minutos del partido, asentían: "Ellos están queriendo jugar al baloncesto, que no seamos nosotros los que empecemos a pitar porquerías", en el tramo final avisaban: "Hay que estar preparados para lo que viene".

Precisamente en el tramo final podíamos escuchar una discusión entre los colegiados sobre una acción. "Da el pase y luego contacta, en mi opinión no es falta", opinaba el árbitro que estaba más cerca de la acción. "¿Que no es falta? Ahí no hay ventaja o desventaja que valga, Alfonso, en ese momento del partido", disentía otro. "Si me decís eso, me habré equivocado yo", acababa por admitir el árbitro que había juzgado la acción. La reacción de los otros dos era cercana: "Nada, nada, no pasa nada. Escúchame, queda un minuto, tenemos que acabar el partido, ¿eh? Tenemos que aguantar la presión como buenamente podamos".

Deporte. Baloncesto. Vivido más desde dentro que nunca gracias a la ACB.