Eric Clapton asegura que los vacunados de COVID están "hipnotizados" y son víctimas de "publicidad subliminal"

El guitarrista Eric Clapton ha sorprendido a muchos con sus últimas declaraciones antivacunas en su última entrevista con el programa The Real Music Observer, donde ha cargado contra las autoridades sanitarias por "hacer publicidad subliminal" con las vacunas contra la COVID-19.

El artista ya se negó durante los últimos meses a tocar en locales donde exigen el certificado COVID, pese a que él mismo se vacunó contra la enfermedad. Sin embargo, confesó haber sentido miedo de "no volver a tocar" tras inyectarle la primera dosis de AstraZeneca. "Ahora me siento bastante bien, creo que han pasado unos nueve meses desde que enfermé de aquello, pero no podía tocar bien, y no estaba seguro... Tenía mucho trabajo que hacer y o me ponía en forma o iba a tener que cancelarlo", declaró tras vacunarse según él, "obligado por la publicidad subliminal" de algunas farmacéuticas en YouTube.

Asimismo, en el programa estuvo comentando las letras de sus nuevas canciones que cargan contra las autoridades sanitarias y fomenta el negacionismo de la pandemia. El artista además, ha hablado de la teoría de la hipnosis y ha asegurado que los vacunados están hipnotizados. "Me di cuenta de que existía una teoría detrás de la que había un hombre, Mattias Desmet, que es profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent, en Bélgica", ha dicho el guitarrista. "Es la teoría de hipnosis de formación de masas. Yo pude verlo en toda la sociedad en cuanto supe de ella", ha añadido.

El guitarrista confesó que desde entonces está en contra de las vacunas contra la COVID-19 y por ello, tuvo que estar mucho tiempo sin actuar. A pesar de ello, ha encontrado el apoto en el músico Van Morrison, con quien ha publicado unas caniones bastante polémicas: This Has Gotta Stop y Stand and Deliver.