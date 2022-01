Nueva oleada de estafas relacionadas con Correos: estos son los mensajes a los que no debes responder

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de su página web, sobre el aumento de estafas de tipo smishing que utilizan a Correos para engañar a terceras personas y robarles sin levantar sospechas. Como ya te hemos explicado en otras ocasiones, la técnica del smishing consiste en hacerse pasar por una institución pública o una compañía de renombre a través de un SMS con el objetivo de estafar a sus potenciales víctimas y hacerse con sus datos tanto personales como bancarios.

Como viene siendo habitual, los estafadores suelen hacerse pasar por empresas de paquetería o compañías como Correos, sin duda alguna una de las más habituales a la hora de hablar de smishing. Todo ello para advertirte acerca de un supuesto paquete por entregar que, en realidad, no es más que la excusa para atacarte. En su página web, el Incibe muestra algunos de los mensajes que ha recabado durante estos últimos días y que podrían estar llegando a miles de personas cada día.

Así tratarán de engañarte: evita este tipo de mensajes

En el primero de ellos, los estafadores se ponen en contacto contigo para advertirte de que hay un paquete a tu nombre que no ha podido ser entregado en la dirección acordada. A pesar de que no estés esperando nada, los estafadores juegan con la baza de que hay algo a tu nombre para ganarse tu confianza: "Su paquete no ha podido ser entregado, porque no se han pagado las tasas de aduanas (1,79€) puede pagar en el siguiente enlace: [URL maliciosa]".

Así tratan de estafarte. / Incibe

Tanto el segundo como el tercer ejemplo facilitado por el Incibe son bastante similares al primero. En ambos casos se busca engañar a la potencial víctima para que: "Su paquete no se ha podido entregar el [XXX] porque no se han pagado las tasas de aduanas (1,79€). Siga las instrucciones: [URL maliciosa]’. Su objetivo es que pulses sobre el enlace para redirigirte a una página que se parece a la de Correos pero que no es más que una página fraudulenta desde la que intentarán atacarte.

Te pedirán los datos de tu tarjeta para robarte

En caso de que hayas accedido a esta página web, los estafadores te volverán a recordar que tienes que pagar 1,79 euros para recibir tu paquete. Bajo este aviso un nuevo botón que te llevará a la plataforma de pago. Una vez allí te pedirán todo tipo de datos tanto personales como bancarios. Desde tu nombre y tu fecha de nacimiento hasta otros más comprometidos como tu número de tarjeta, la fecha de caducidad de la misma y el código CCV de seguridad.

Por lo tanto, y si has recibido un mensaje como este en los últimos días, será mejor que no sigas sus indicaciones. En caso de duda, ponte en contacto con Correos para saber si realmente hay un paquete a tu nombre y evitarás ser víctima de cualquier tipo de estafa.