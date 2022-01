5

'Dabiz' Muñoz Al abrir la puerta del Paloma II, situado en la Avenida del Marqués de Corbera de Madrid, en el corazón del barrio de La Elipa, la estampa es la de un bar que podría estar en cualquier ciudad de España: pizarras con una lista de raciones, un pulpo en la vitrina, máquinas tragaperras, lotería de Navidad... y, al fondo, un pequeño comedor. Pero el Paloma II no es un bar cualquiera porque entre sus clientes está David Muñoz, reconocido como The Best Chef, y amante del arroz con bogavante de este local. C. G. CANO