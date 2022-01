ERC, EH Bildu, CUP y BNG presentan un manifiesto "para la recuperación de derechos" en la reforma laboral

ERC no se cierra en banda a un posible apoyo al decreto de la reforma laboral que se votará la próxima semana pero lanza un ultimátum para que el Gobierno se comprometa a hacer "cambios sustanciales", aunque no ha precisado la vía para modificar la nueva legislación laboral. "Si no se hace como proyecto de ley, tendremos que hacer un acto de fe en el que hacen faltan más partidos", ha aseverado el diputado de ERC Jordi Salvador, uno de los negociadores del partido republicano en rueda de prensa en el Congreso.

Y es que el bloque de izquierdas liderado por ERC y EH Bildu, y en el que se incluyen BNG y la CUP, han lanzado este jueves una oferta de diálogo con "absoluta y sincera voluntad" para negociar el decreto de reforma laboral, aunque insisten en sus condiciones de que prevalezcan los convenios provinciales y autonómicos sobre los estatales y en recuperar las indemnizaciones por despido improcedente a los 45 días.

El diputado de ERC, Jordi Salvador, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, el del BNG, Néstor Rego y la de la Cup, Mireia Vehí, han leído una declaración conjunta en la que señalan que "mostramos nuestra absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno y las fuerzas que lo componen, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma Laboral ambiciosa".

"Que dé respuesta a las peticiones y expectativas de las personas trabajadoras y cumpla con la palabra dada a la mayoría trabajadora", incide el texto que reitera la necesidad de que el decreto que se debate la próxima semana en el pleno del Congreso sea tramitado como proyecto de ley.

Sin embargo este manifiesto compartido no implica que haya unidad de voto frente a la convalidación del decreto y mientras EH Bildu, BNG y la Cup han sido tajantes en que votarán que no si el decreto no se tramita como proyecto de ley, ERC abre la puerta a continuar negociando.

"Si no hemos cerrado la puerta de golpe es porque hay cosas interesantes", ha puntualizado el diputado de ERC Jordi Salvador, una de las personas que integran el equipo negociador de la formación republicana.

Salvador, que ha valorado que el decreto contenga cambios para frenar la temporalidad y la precariedad del empleo, ha insistido en que debe mejorarse y ha dicho que "si no se hace como proyecto de ley, tendremos que hacer un acto de fe en el que hacen faltan más partidos".

"Esto sería una cosa propiamente de ERC y no tanto de los otros partidos que están aquí', ha precisado tras insistir en que 'hay cosas que se han tocado que son buenas y por eso no cerramos la puerta".

Sin embargo la posición de ERC no está todavía definida ya que siguen advirtiendo en que el voto puede ser un no "si no hay mejoras sustanciales y seriedad en hacer las cosas bien'.

'El manifiesto es muy claro, hay absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo, en nuestro caso un pequeño proceso de diálogo', ha incidido durante la rueda de prensa, a una semana de que se debata la convalidación o derogación del decreto.

ERC lamenta que el Gobierno insista en que 'no se puede tocar una coma' porque 'eso se llama no negociación' y señala que el contacto con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz 'es diferente' porque 'hay un intento por su parte, pero es una coalición de Gobierno y hay personas que han ejercicio el veto'.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha insistido en que ellos se mantienen en el 'no' a la convalidación "porque esto tiene que cambiar" y cree que con esta declaración se está ofreciendo al Gobierno 'alternativas' y una vía para abrir un proceso de diálogo sobre cuestiones que para ellos son necesarias para mejorar las condiciones laborales.

El diputado del BNG Néstor Rego ha aclarado que la posición de su formación será un no si el decreto no se tramita como proyecto de ley e insisten en que se debe derogar la reforma del 2012 en su totalidad. En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de la Cup Mireia Vehí que ha asegurado que este manifiesto "no condiciona" su voto negativo al decreto, que ya tienen decidido.