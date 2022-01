¿Los test de saliva son fiables?

La toma de muestra para autodiagnosticar en casa si una persona tiene COVID no es para todo el mundo igual de sencilla y el proceso se complica más cuando se trata de niños. Pediatras como María Fernández lo comprueban diariamente cuando acuden los menores con síntomas al hospital: "Llegan muchos niños con un test de antígenos naso-faríngeo recién hecho en casa que es negativo y cuando se lo hacemos nosotros es positivo, y eso, en la mayoría de los casos es porque la técnica no ha sido la adecuada, porque hay que meter el hisopo hasta el fondo y en los niños esto es complicado. Por eso, vemos también que muchos padres optan por el test de saliva, pero también nos estamos encontrando muchos falsos negativos. En el hospital les hacemos un test de antígenos naso-faríngeo y sale positivo casi en el 100%, así que tenemos la sensacion de que el test de saliva no vale para mucho, probablemente porque no alcance una carga viral suficiente como para detectarlo". En caso de que los test de saliva den negativo y se haya mantenido un contacto directo con un contagiado, los sanitarios recomiendan repetir la prueba para asegurar.

María Jesús Escribano, directora técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, recuerda que los test de salva tienen una "precisión es alta, semejante al test nasal y cuenta con sensibilidad y especificidad también muy elevada semejante a los test de autodiagnóstico que utilizan muestra nasal". Muchos farmacéuticos y médicos señalan que este tipo de test se adquieren habitualmente para los niños, ante la dificultad de hacer el frotis nasal de las pruebas de antígenos, pero advierten que no es nada fácil la toma de muestra para que realmente sea eficiente este tipo de test, ni siquiera para un adulto.

La farmacéutica Marián García, más conocida como Boticaria García, quiso comprobarlo durante su aislamiento por COVID. Diariamente realizaba test de antígenos y de saliva, y observaba la diferencia de resultados entre ambos: "Esto no demuestra nada. Soy solo yo haciendo de cobaya conmigo misma. Pero tras obtener con test de saliva tres positivos muy tímidos, casi imperceptibles, en el momento álgido de la infección, cuando los test nasales en paralelo dan negro azabache, me cuestiono si realmente es sencillo obtener "el gargajo perfecto", se preguntaba. Incluso en un programa de televisión explicaba cómo debía ser ese esputo.

Dentro de los test de autodiagnóstico autorizados y comercializados actualmente en España hay 41 que se realizan mediante muestra nasales y únicamente 6 mediante muestra de saliva. Durante su confinamiento, Boticaria García ha probado distintos test de saliva en directo en sus redes sociales. Deja claro que tan solo es "un experimento casero" que solo representa lo que le pasa a ella, ya que sí hay personas que han dado positivo con este tipo de test, pero ha puesto de manifiesto la dificultad con la que se han encontrado muchas otras personas: "Muchas personas que me han escrito diciendo que les ha ocurrido exactamente lo mismo. Especialmente padres que habían hecho un test de saliva a sus hijos (es un test más cómodo para hacer a los niños) pero como a los padres no les cuadraba el resultado (eran niños con síntomas y/o contacto estrecho) repitieron con un test nasal y este sí dio positivouchas personas que me han escrito diciendo que les ha ocurrido exactamente lo mismo. Especialmente padres que habían hecho un test de saliva a sus hijos (es un test más cómodo para hacer a los niños) pero como a los padres no les cuadraba el resultado (eran niños con síntomas y/o contacto estrecho) repitieron con un test nasal y este sí dio positivo", explicaba. Exactamente lo mismo que se están encontrando los sanitarios en los centros de salud y hospitales.

¿Cómo hacer de la mejor forma posible un test de saliva?

Se debe realizar cuando se tengan síntomas compatibles con la COVID-19 o haya habido un contacto estrecho con un positivo, durante más de 15 minutos y sin medidas de protección.

Se aconseja que 30 minutos antes de realizar la toma de muestra no se consuma alimento o bebida, tampoco se fume o se tome chicle, puesto que ello puede afectar al resultado de la prueba.

Para realizar la prueba se deben seguir siempre las indicaciones del fabricante. Por lo general, lo que se pide es toser previamente varias veces para que la saliva ascienda desde la garganta hasta la boca.

En general, en la toma de muestra se debe conseguir al menos 1 ml de saliva y, antes mezclar la muestra con el reactivo correspondiente, esperar que no queden burbujas para evitar que el resultado sea inexacto.