Flexitarianos, vegetarianos y veganos: la fiebre verde se consolida en España

La creciente preocupación por una alimentación saludable ha hecho que el movimiento vegetariano viva un gran auge. Según indican los datos del estudio The Green Revolution, el 7,8 por ciento de la población adulta en España se adscribe al movimiento "veggie". Además, durante los últimos cinco años en España el número de negocios vegetarianos o veganos se ha duplicado, alcanzando casi los 800 establecimientos.

¿Qué empuja a alguien a cambiar de tipo de alimentación? El informe indica que entre los españoles hay un 60% de preocupación por los animales, 20% por la sostenibilidad, y 17% de preocupación por la salud. Ana Moreno es autora de más de 30 libros sobre alimentación vegetariana, tiene una Escuela de Cocina Vegetariana, y ha participado en una de las ponencias junto al chef Rodrigo de la Calle, el reconocido chef del restaurante El Invernadero, que cuenta con una estrella Michelín. Fue el placer lo que la 'convirtió' al vegetarianismo:"Desde pequeña me ha gustado comer vegetal", explica. Para ella, "la alimentación vegetariana es una fiesta" que además tiene la ventaja de que "no te pasa la factura de la resaca posterior a una comida copiosa hecha con alimentos animales".

La alimentación vegetariana "no es como una dieta más en la que estás deseando volver a los hábitos anteriores, sino que es algo a lo que quieres volver porque te sientes bien y se disfruta mucho". Moreno afirma que este tipo de nutrición crea una "adicción positiva". No se trata de fanatizarse, sino de intentar hacer "el menor daño posible al medio ambiente y a los demás seres que cohabitan con nosotros en el planeta". "Si se puede, está rico y encima no es necesario lo otro, ¿por qué no?", se pregunta la nutricionista.

OVOVEGETARIANO, FLEXIVEGANO, CRUDIVEGANO Y TODOS LOS ETC...

Existe cierta confusión a la hora de clasificar el tipo de alimentación. Por ello, Ana Moreno intenta aclarar las distintas modalidades: "El vegetariano clásico es aquel que no toma ningún ingrediente de origen animal, entendiendo esto como carne o pescado; pero ocasionalmente sí podía incluir en su dieta derivados lácteos o huevos". También está el vegano: "la persona que renuncia a todo tipo de derivado animal, incluyendo miel, gelatina, huevos y lácteos". Crudivegano es todo aquel "vegano que además no calienta los alimentos por encima de 40ºC para evitar perder ciertas vitaminas". Y por último, flexivegetariano es quien lleva dieta vegetal con consumo puntual de productos animales.

Comentarios