Estos son los mayores fraudes alimentarios

Son fraudes habituales que el consumidor muchas veces no conoce o no sabe detectar. A veces, el fraude no consiste únicamente en que nos den un producto por otro, también podemos pagar por algo supuestamente mejor que, sin embargo, no lo es. Como ocurre con los jamones ibéricos: un experto calificó el nivel de fraude en los mismo como 4 en un nivel de 0 a 5.

Pero hay mucho más fraudes, como pudimos comprobar en el SER Consumidor del pasado domingo: pagamos por pulpo gallego que no es en muchos casos de Galicia; hay carne de buey que tampoco es lo que pagamos; o tomates Raf que son de otra variedad; o rabo de toro que puede ser de vaca…¡o canguro! Hasta azafrán supuestamente nacional que ni siquiera lo es, o miel que por no ser ni miel con aditivos, son mezclas de sustancias que dan el pego…

Esto solo una muestra del nivel de engaño que sufrimos los consumidores:

Carne de buey

¿Cuánta carne de buey de la que venden es de buey?

“Yo diría que el 2%”.

Lo dijo Iván Suarez, portavoz de la ganadería 'Cabrero', especializada en buey.

Es decir, muchos chuletones o hamburguesas de las que nos venden como de buey (macho castrado y con un mínimo de 4 años ) no lo son. Pero, en muchos casos, nos los cobran como tales. Fue una de las denuncias que escuchamos en el especial fraudes alimentarios de SER Consumidor del pasado domingo. “Es una carne especial, pero el consumidor no tiene fácil detectar si es o no carne de buey”, dijo Suárez. Se ha puesto de moda esta carne, pero muchas veces nos dan “gato por liebre”.

Rabo de toro



No está muy lejos el engaño habitual con el clásico rabo de toro. Muchas cartas de restaurantes y supermercados y carnicerías lo ofrecen; pero, ¿cuántos son de verdad rabo de toro? Toribio Anta, dueño del restaurante ‘Casa Toribio’, nos dio su versión. “Yo tengo la exclusiva de la mayoría de las plazas de toros del país. Y he devuelto hasta cuellos de avestruz que me ponían como rabo de todo”, nos dijo.

¿Entonces la mayoría es rabo de vaca no de toro?

“Ojalá: yo creo que la mayoría es carne de canguro”.

Pulpo gallego

El pulpo gallego es un clásico de muchos restaurantes, pero ¿hay tanto pulpo gallego de verdad?. “La inmensa mayoría no es de Galicia”, nos comentó en SER Consumidor José Manuel Rosas, presidente de la Cofradía de Pescadores de Bueu (Pontevedra). Parece que muchos de los pulpos gallegos que pagamos como tales son de Marruecos, México, Chile, y otros países. “Denunciamos este problema, pero nos sentimos canteros picando piedra con un pico de madera. No se hace todo lo que se debería. Nuestros pulpos llevan una doble certificación, pero para el consumidor es difícil distinguir el de aquí y el de otros lugares”.

Miel

La miel es otro producto donde existe bastante fraude. Según explicó Ángel Díaz, responsable del sector avícola de COAG (Coordinadora de Agricultores y Ganaderos), “es bastante difícil encontrar miel buena en las grandes superficies, por ejemplo”.

¿De dónde procede?

“De otros países, pero incluso no es miel natural”.

¿Qué es entonces?

“Una mezcla de glucosa de arroz y cierto tipo de azúcares”.

Recomendó comprar envases de miel de productor, que sí ofrece todas las garantías al consumidor.

Tomates Raf

Los tomates Raf, muy de moda, son otro foco habitual de fraude habitual. “En el mercado hay bastante engaño”, dijo Roque García, secretario de organización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Almería.

¿Podemos decir que más del 50% de los tomates Raf no lo son?

“No le puedo decir cifras, pero hay mucho listo por el mundo”.

Y explicó los requisitos especiales que condicionan su producción, lo costoso de producir estos tomates, la limitación en el tiempo de producción ( “de finales de año hasta abril más o menos, los meses de mayor frío”) y las características del mismo, “feo, carnoso, brillante, oscuro…” pero que algunos productores “ocultan” detrás de otras variedades parecidas que venden como si fueran Raf. Y dijo: ”Un tomate Raf de primera tiene un precio de unos 8 euros”. Pregunta: ¿Cuántos habéis comprado Raf por 5, 4, 3 euros? Incluso menos…

Azafrán

¿Hay fraude en el azafrán?. “Bastante”, dijo Ángel Rojo, presiente de la Asociación de Productores de Azafrán de Teruel. Según denunció este experto en SER Consumidor, “a veces se dice que es de aquí, nacional, pero en realidad es de otros países. Un dato: hay diez veces más ventas que producción. Es imposible”. También dijo que, en otros casos, al azafrán se le añaden colorantes “y en otros casos, directamente no es azafrán”.