El aumento de la malla a 10 cm que propone Europa acabaría con la flota vasca de arrastre de litoral

El próximo uno de enero entrará en vigor la nueva normativa europea sobre los descartes de pescado que obligará a descargar en puerto cualquier especie con TAC capturada accidentalmente y no echarlas al mar como hasta ahora. Una nueva política que tendrá consecuencias directas en nuestra flota.

Precisamente para paliar los efectos de esta política de descartes, la Unión Europea propone imponer a lo largo del año que viene, su puesta en marcha todavía no tiene fecha establecida, un cambio en las redes que utiliza la flota de arrastre de litoral. Un cambio que pasa por ampliar el tamaño de la malla hasta los 10 centímetros y que, según un estudio llevado a cabo por Azti, no solo no serviría para evitar descartes, sino que resultaría mortal para la ya escasa flota vasca que utiliza a este arte.

Según este estudio que Azti ha elaborado con la financiación de Fundación para la Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, el aumento de la malla de los 55 o 70 milímetros actuales hasta los 100 milímetros que propone Europa supondría para la flota de arrsatre de litoral un descenso de la capturas de entre el 70 y el 80%.

Este descenso en las capturas tendría como consecuencia una reducción muy significativa de los ingresos de estas empresas que se verían reducido en un 50% haciendo inviable su actividad económica.

En Euskadi solo cuatro barcos de Ondarroa se dedican a este arrastre de litoral capturando especies como la merluza, el txitxarro, la bacaladilla, el gallo o el verdel, aunque la medida afectaría a un centenar de barcos de todo el Cantábrico.

Los resultados de este estudio, indica Azti, apuntan a la necesidad de seguir investigando en el desarrollo y evaluación de medidas de minimización de la captura no deseada que no impacten de modo crítico en los niveles de las capturas comerciales de las flotas de pesca.