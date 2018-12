Radio Mallorca Cadena SER y Disset Edició presentan "El llibre del Variat Mallorquí"

Lo tenemos todo, los mejores chefs y embajadores del variat, los mejores templos donde disfrutarlo en Palma y Part Forana.

Solo nos faltaba un gran detalle… la portada! Por ello, os solicitamos ayuda para seleccionar una de las seis estupendas fotos para la portada de "El llibre del Variat Malloquí".

La instantanea seleccionada por nuestros oyentes es el variat presentado por el Bar Can Melis de Inca, realizada por la fotografa gastronómica Cristina Ortega.

Cristina Ortega

Este viernes 21 de diciembre, en el Hotel Bay del Palau de Congressos de Palma se presentará oficialmente el libro El Variat Mallorquí. Un apasionante viaje gastronómico por una de nuestras joyas gastronómicas, el Variat Mallorquí.

De la mano de diecinueve cocineros de prestigio de nuestra isla, nuestro mejores embajadores del Variat, y los templos del Variat, veinte bares o restaurantes de referencia en Mallorca nos ofrecen una visión tradicional y de vanguardia del Variat.

Ellos son los verdaderos protagonistas: Tomeu Arbona, Javier Bermudo, Miquel Calent, Bernabé Caravotta, Marga Coll, José Cortés, Miquel Gelabert, Andreu Genestra, Tomeu Lassio, Pau Navarro, Ariadna Salvador, Catalina Pieras, Toni Pinya, Igor Rodríguez, Koldo Royo, María Salinas, Maria Solivellas, Santi Taura, Tomeu Torrens, Café Aràbic, Bar Bosch, Ca Na Martina, Ca'n Beia, Can Frau, Can Melis, Can Menescal, Can Prim, Casa Miss, Cas Cotxer, Bar Cifre, Clandestí Taller Gastronòmic, Es Pont, Es Rebost, Bodega La Rambla, Bar Mavi, Bar Micar, Bar Mingo, Sa Plaça y S'Estanc Vell.

Todo ello, acompañados por las Bodegas Macià Batle, Vermut Miró de Reys, Cafès Bay, Cooperativa Agrícola de Sóller, Eroski y Agromallorca.

El libro podrá adquirirse en los puntos de venta Eroski y en librerias, por un precio de 15€.