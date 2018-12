Luis Hidalgo: "No se trata de comer hasta reventar, sino de disfrutar"

Estamos a las puertas de las grandes citas navideñas, y en La Ventana de la Región de Murcia hemos invitado al decano del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Región para que nos cuente qué debemos de tener en cuenta a la hora de disfrutar de las comidas y cenas, pero sin cometer excesos.

Luis Hidalgo explica que es importante tener en cuenta la cantidad de comida que podemos ingerir en estas citas gastronómicas con familiares y amigos. "Se suele comprar más comida de la que luego comemos", y cuando son muchos los que se sientan a la mesa es habitual que los comensales se ofrezcan para llevar alguna comida. Ahí, Hidalgo recomienda elaborar previamente un menú, "lo que ayudará también a economizar y que no sobre comida".

Otra recomendación a tener en cuenta, explica, pasa por no prolongar los días que se cometen excesos. Un día no pasa nada, señala; el problema radica cuando se come demasiado durante varios días. Y eso, en esas fechas, suele ser habitual.

También aconseja no abusar de las tartaletas y hojaldres, y sobre todo llevar mucho cuidado con las bebidas alcohólicas y aguardientes que siguen a las comidas, ya que suelen aportar muchas calorías.

En La Ventana, Luis Hidalgo ha dicho que aboga por disfrutar de citas como la Nochebuena o la Nochevieja, pero insiste en que es importante mantener una dieta saludable el resto de días. Hacer ejercicio, mantener las cinco comidas al día y beber mucha agua son otras de las recomendaciones a tener en cuenta para evitar sobresaltos con el peso cuando pasen estas fechas navideñas.