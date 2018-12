Llegada triunfal

El pesquero Nuestra Madre Loreto de Santa Pola ha regresado hoy al puerto pesquero, después de cien días en altamar y con la satisfacción y alegría, por la gesta humanitaria tras haber rescatado a 12 migrantes en las costas de Libia.

Han sido recibidos como héroes por parte de familiares, amigos y representantes municipales. El barco, un nasero de artes menores de 27 metros de eslora, ha entrado al muelle pesquero poco después de las 10. Una batucada, pancartas y muchos aplausos y gritos han acompañado la maniobra de atraque que ha ejecutado el patrón, Pascual Durá, de manera impecable, a pesar de que le esperaban también multitud de cámaras y periodistas.

Radio Elche Cadena SER

El barco con sus 13 tripulantes llega a casa tras 100 días en el mar faenando la quisquilla en aguas de Libia y después de 11 días de angustia. El pasado 22 de noviembre rescataron del mar a 12 personas que habían saltado de una patera y huían de las patrulleras libias. los subieron al barco con la intención de llevarlos a un puerto seguro pero no se les permitió. Tuvieron que convivir en el pesquero 11 días hasta que en el último momento, cuando ya se volvían a Santa Pola dispuestos a acarrear las consecuencias, les autorizaron a llevarlos a Malta.

Ayuntamiento Santa Pola

Tras dejarlos pudieron recoger en un puerto italiano provisiones y repostar combustible y el pesquero ha logrado terminar la campaña de quisquilla. Han vuelto a casa esta mañana y hasta el día 7 que volverán al mar, van a poder descansar y recuperarse.

La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva ha estado en el muelle para recibirlos, junto con otros miembros de la corporación municipal y ha dicho que Santa Pola vive hoy "un dia muy especial". El ayuntamiento de Santa Pola les ha concedido la Insignia de Plata de la Villa y el día 4 de enero se les entregará en el salón de plenos como reconocimiento a su gesto humanitario.

Pascual Durá, el patrón, de 29 años, ha dicho que "volvería a hacerlo, es mi obligación". Durá ha dicho que fueron 11 días muy difíciles, no tenían ni zapatos para ofrecerles, no podían comunicarse bien con ellos y " lo pasaron mal y no podíamos tranquilizarlos".

Durá es hijo de otro pescador veterano que hace 12 años vivió una situación parecida y rescató a 51 personas. Hoy tanto él como su madre, Pepi Irles, su hermana Laura y su mujer Jéssica, intentaban quedarse en un segundo plano y dejar el protagonismo a su tripulación.

En el muelle ha estado tambien la diputada del PP, Loreto Cascales que ha manifestado el "orgullo de tener a gente como estos marineros en Santa Pola". tambien ha asistido a la llegada del pesquero el secretario autonómico de agricultura y medio rural, Francisco Rodríguez que ha mostrado su satisfacción por que todo finalmente haya terminado bien. El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciado esta mañana que van a estudiar posibles compensaciones para el pesquero por las pérdidas que tuvieron debido a su acción.

El puerto pesquero de Santa Pola es el más importante de pesca en volumen del Mediterráneo en España y el segundo en número de embarcaciones. Hay seis barcos como el Nuestra Madre Loreto, naseros de artes menores y 109 de arrastre.