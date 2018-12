"Llevamos 40 años comiéndonos la mierda de Valencia y estamos cansados"

Los vecinos de Pinedo siguen con la incógnita de que pasará con la depuradora, ya que el Tribunal Superior de Justicia ha declarado en parte ilegal. Los vecinos han pedido que se ejecute la sentencia y que se cierre esa parte ilegal de la depuradora. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, planteó esta semana rebajar el IBI a los vecinos de Pinedo por las molestias causadas estos 40 años.

Por su parte, el portavoz de los vecinos de Pinedo, Jaume Chornet, considera que es una decisión positiva que se rebaje el pago del IBI, ya que por fin se habla de la depuradora de Pinedo. No obstante, afirma que es insuficiente porque hace meses explica el portavoz le pidieron un decálogo que reclamaban soluciones medioambientes, que dice estar resueltas, también el plan territorial de la huerta, pero "queremos una compensación económica por los daños causados".

"Nos han arruinado la vida durante 40 años. Deshicieron el pueblo, toda la vida hemos padecido problemas de salud y en estos momentos estamos viviendo la ruina económica en ese entorno, y es que nuestras casas no valen nada", afirma Chornet.

El portavoz explica que nadie se ha puesto en contacto con los afectados, ni Ayuntamiento ni Concejalías. "No hemos hablado nunca de cuestiones económicas", declara Chornet, "todo lo que conocemos es a través de los medios de comunicación".

Además, cuenta el portavoz que hace días encontraron en la acequia donde vierta la depuradora las aguas y en el cauce del río han aparecido miles y miles de peces muertos. Los están recogiendo, explica, pero aún quedan algunos. Otro problema es que la depuradora no funciona bien, huele y emite emisiones tóxicas. "Somos víctimas de un caos medioambiental", afirma Chornet. Asimismo, considera que las 18 familias afectadas somos hijos de gente de la huerta, por ello, dice que aman la tierra y solamente "pedimos que nos escuchen". "No puede ser que viertan las aguas al lado de mi casa, no me parece justo", cuenta el portavoz, "las instituciones solo se manifiestan con el silencio".

"Llevamos 40 años comiéndonos la mierda de Valencia y estamos cansados de esto y de que haya justicia", afirma Chornet, "¿de qué sirve la justicia que no se aplica?, la depuradora se tenía que haber cerrado de forma forzosa el día 26 de noviembre.

Escucha la entrevista al portavoz de los vecinos de Pinedo, Jaume Chornet: