Perfil. ¿Quién es Aitor Elizegi?

Aitor Elizegi ejerce como bilbaino desde hace 52 años, creador de proyectos como se define, vive entre fogones desde hace mas de 30. Empezo a hacer camino en 1995 en aquel chalet de Plentzia al que llamó Gaminiz. Luego llegaron el Baskook, el txokook.... y llegó a ser el mejor cocinero español.

El Bacalao le ayudo a serlo. Estableció la regla de no superar los 40º durante su cocción. Pero el presidente número 32 del Athletic Club no solo es cocinero. Es empresario y expregonero de la Aste nagusita y ex futbolista. La vida social le apasiona, no solo desde su visión como empresario hostelero y como presidente de la asociacion de comerciantes de Bilbao, sino tambien desde su condición de socio del Athletic.

Este jueves ha cumplido una de sus grandes aspiraciones: ser el presidente del club de sus amores. Para este referente de la cocina vasca, "Mirar a los ojos y la palabra dada" son cuestiones innegociables cuando se trata de pactos.