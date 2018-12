Los pestiños de "La Chochete"

En Jerez se hacen problablemente los mejores pestiños de Despeñaperros para abajo. Son obra de una jerezana, Juana Valencia, conocida como "La Chochete", que copió hace más de treinta años los que, siguiendo una veja receta familiar, hacía una tía suya que iba a hacerlos a su casa. Juana, que cocina desde que tenía 8 años, los mismos que una nieta suya, de nombre Juana también, que quiere concursar en el Master Cherf Junior, fue "robando" de vista en esas reuniones de varias generaciones en la cocina que todos guardamos en la memoria.

Con el tiempo, ha ido adaptando la receta a su gusto. Si los de su abuela y su madre eran de los gorditos y los de su tía planitos y alargados, ella los hizo más planos aún y más pequeños, y prescindió de las bolitas de anís de colores, "porque después de dos o tres días se ponían feos". Al mismo tiempo, experimentó con la miel de Olvera, cociendo cáscaras de naranja con agua y azúcar, de manera que la piel de la naranja, una vez enmelada y confitada, queda tan exquisita como los propios pestiños.

Esta exquisitez ha traspasado fronteras, y buena culpa de ello la tiene Jorge Cadaval, de los Morancos, que de vez en cuando, e independientemente de la época del año, telefonea a Juana para encargarle una bandejita. Fue el propio Jorge el que hace unos años los llevó personalmente al plató de televisión del programa de Ana Rosa Quintana y se armó el taco.

Con los encargos de Navidad, de diferentes partes de España, a Juana le da para echar la carta de los reyes magos para los más pequeños de la casa.

Juana Valencia es prima hermana de Manuel Valencia Lazo, un grande la gastronomía local y maestro de maestros. El bueno de Manuel cuenta la anécdota de cuando este verano, después de muchos años, volvieron a hacer una excursión con la familia a la playa de Rota, donde Juana hace allí mismo los pestiños ante la mirada atónita del resto de bañistas.

Manolo Valencia no tiene duda de que "los pestiños de mi prima son los mejores que he comido en mi vida", y desvela que "su buen hacer en la cocina no queda aquí, porque tengo grabado un arroz con bacalao de un nivel altísimo, y también borda la sopa de tomate, el menudo y la berza".

Si no puede resistirse a encargarlos, Juana Valencia "la Chochete" pone a su disposición un número: 856 04 97 43.