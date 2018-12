Emprendedores, mujeres y banda ancha, las estrategias provinciales

En los presupuestos de las tres diputaciones provinciales aragonesas para 2019 se cuenta con partidas específicas para intentar parar el declive demográfico, partidas en proporción bastante más cuantiosas. Eso sí, cada una lo hace a su manera.

Zaragoza

En la Diputacion Provincial de Zaragoza se han invertido, en el 2018, 1 millón de euros en el fondo específico contra la despoblación, al que hay que sumar otras partidas como los 150.000 euros del plan de autoempleo para mujeres. Entre ambos se han ejecutado 989.000 euros, la mayoría en pequeños proyectos puestos en marcha por emprendedores o fundaciones y organizaciones.

Pero hay cuestiones intangibles que también ayudan. Desde la DPZ se ha apostado por las ideas, impulsando la primera cátedra específica de España sobre la Despoblación y la creatividad, un consejo provincial de desarrollo rural como laboratorio del que han salido programas que ayudan a cambiar mentalidades como el Programa Desafío, un erasmus rural que este 2018 ha llevado a 13 jóvenes a conocer y trabajar en el territorio. Luis Alfonso Castellano, técnico geógrafo de la Diputación de Zaragoza, explica que para el estudiante "se abre una nueva visión del mercado de trabajo, con un contacto más cercano con la gente" y "permite intercambiar opiniones o experiencias con personas que acaban de terminar su formación".

Huesca

En la Diputación de Huesca, sus prioridades en esta batalla pasan por el empleo, la vivienda y la banda ancha. Este año han destinado 500.000 euros para facilitar residencia a nuevos pobladores, más de 400.000 euros para favorecer actividades económicas y casi 2 millones de euros para implantar la digitalización, cuestión que escapa de sus competencias, pero "vemos la lentitud, por decirlo así, de las operadoras que cuelgan las subvenciones de la administración central" y "como esto [la despoblación] es una enfermedad en fase terminal, o intentamos actuar pronto, aunque sea con recursos propios y FEDER, o no llegaremos a tiempo", remarca Miguel Gracia, presidente de la DPH.

Teruel

En plena era digital, la banda ancha es imprescindible para evitar que advertencias como la de Miguel Tomás, empresario de Mecánicas Turomás, que da empleo a 96 personas en la sierra de Gúdar Javalambre, se cumplan."Si no se pone en 2019, seguramente nos obligarán a irnos a México" donde "estamos trabajando mucho, también con Estados Unidos, y yo no me quiero ir pero, si las necesidades te obligan... Es bastante viable lo que estamos pidiendo", señala.

Desde la Diputación de Teruel, que este año ha puesto en marcha su Plan 113 para atraer empresas y asentar así población, miran hacia otras instituciones cuando se trata de digitalizar. "Por un lado, [la DGA] envía cartas a municipios, que van a llegar 30 megas y, por otro, el Estado esté aprobando el plan que anunció Rajoy, y que ahora están gestionando, y aprobadoya alrededor de 28 pueblos en el primer paquete, pero siguen pidiendo que la Diputación (de Teruel) tiene que ser quien despliegue la banda ancha", critica su presidente, Ramón Millán. "No entendemos por qué hay que duplicar dinero y quitárselo a los vecinos de Teruel cuando esto es una competencia autonómica y, en todo caso, estatal".