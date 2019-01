No quiero la experiencia integral

En estas fechas consumistas que se alargan a doce meses del año, la expresión clave es “disfrutar de la experiencia integral”.

El peluquero te ofrece masajes, friegas y linimentos, hasta el punto de que a veces se le olvida cortarte el pelo.

No pisarás la atractiva piscina del folleto del hotel, porque te programarán un calendario de actividades más intenso que tu horario en la oficina.

La playa no consiste en mirar al infinito desde la arena, sino en atracarse de músicas, sensaciones y deportes náuticos frenéticos.

A menudo, la experiencia integral desemboca en lo contrario de lo que estabas buscando.

Por ejemplo, los viajes en crucero insisten en que el pasajero no notará que está en alta mar.

Entonces, ¿para qué diablos se ha metido en un barco durante una semana?

En la experiencia que nos ocupa ahora mismo, la clave de escuchar la radio no está en el aparato que emite sonidos, sino en la necesidad de prestar atención.

Lo importante es escuchar y la radio sigue siendo la mejor forma de hacerlo.

La experiencia integral se la dejo a otros más inquietos. Que la disfruten.

