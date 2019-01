Berjón: "El objetivo lo tengo muy claro y el club también. Todos queremos el ascenso"

Juan Antonio Anquela recupera a uno de sus hombres más determinantes en ataque en el momento que más lo necesita. Saúl Berjón se lesionó el pasado 24 de noviembre, aunque ya arrastraba molestias anteriormente que no le permitieron enfrentarse al Deportivo de la Coruña, pero ahora está recuperado y listo para volver a jugar: "Me encuentro muy bien. Estuve entrenando durante las vacaciones y ya estoy al cien por cien", destacaba el ovetense que no participa con el equipo desde el derbi contra el Sporting de Gijón, unas semanas apartado de los terrenos de juego que reconoce haber sido difíciles de llevar: "Se pasa mal. Estamos acostumbrados a entrenar y competir y te fastidia bastante. Ahí estuvieron el resto de compañeros para sumar. Y lo hicieron muy bien".

Escucha aquí la rueda de prensa íntegra de Saúl Berjón

“Aunque los resultados no estén siendo buenos, estamos jugando bien y nos falta esa pizca de suerte que es fundamental para todo en la vida”, afirmó el asturiano convencido de que pronto empezarán a escalar puestos en la clasificación.

El ovetense, a pesar de la distancia que hay respecto al play off, habla abiertamente del ascenso: “El objetivo lo tengo muy claro y el club también. Todos queremos el ascenso, pero igual que quisimos todos los años y otros 20 equipos de Segunda. Hay un claro ejemplo la temporada pasada como el Valladolid que estaba en una situación parecida a la nuestra y terminó subiendo. No hay que perder nunca la ilusión y las ganas y darlo todo hasta el final. Cuando lleguen las victorias se verá todo más cerca”. Cree además Saúl que las vacaciones navideñas eran necesarias para liberar la mente tras la mala dinámica que estaban atravesando: “El parón nos vino bien porque a pesar de jugar bien los resultados no eran los deseados”.

“Soria tiene el hándicap del clima, pero si es así el campo estará mal para los dos. Nos enfrentamos a un buen equipo y vamos a seguir con la idea que tenemos de nuestro fútbol. Es el camino para que lleguen las victorias”, comentaba Berjón sobre la manera de afrontar el primer partido del año en Los Pajaritos contra el Numancia.

Por último, también defendió a Anquela. Un técnico que no está viviendo una situación nada sencilla después de los últimos resultados que le han dejado en entredicho: “El míster no va a cambiar nunca. Esa intensidad y orden es lo q nos hace falta. Es lo mejor que nos pueden exigir porque el resto lo tenemos nosotros dentro”.

La mañana en El Requexón

Tanto ayer como este jueves la plantilla del Real Oviedo trabaja en doble sesión. El resto de días (viernes, sábado y domingo) se ejercitará una sola vez a las 10:30 horas en El Requexón a puerta abierta.

En la sesión matinal se pudo entrenar Oswaldo Alanís una vez resueltos los trámites burocráticos con su visado que le impidieron ejercitarse el día anterior. El central mexicano hizo toda la sesión con normalidad salvo el partidillo final, que mientras sus compañeros jugaban, él realizó carrea continua. Anquela tiene a toda la plantilla a su disposición excepto a los lesionados Ibrahima y Forlín, que serán las únicas bajas para Soria.

Lo más destacado del trabajó táctico fue ver el 4-2-3-1 como sistema. El jienense formó dos onces prácticamente diferentes y en ambos probó con una defensa de cuatro jugadores para trabajar tanto la presión al contrario como la salida de balón desde atrás. La figura del mediapunta fue realizada por Boateng en un lado y Joselu por el otro, mientras que los hombres más adelantados fueron Toché y Steven.

De nuevo el filial tuvo su protagonismo con la participación de Viti, Jimmy, Steven, Javi Mier y Javi Hernández. Al menos uno de ellos irá convocado para el encuentro ante el Numancia.

Para esa cita la APARO organiza desplazamiento con salida a las ocho de la mañana el mismo día del partido desde el aparcamiento del Carlos Tartiere y regreso nada más finalizar el choque. El precio del viaje es de 25€ y aquellas personas que estén interesadas en acudir se pueden apuntar en Café Bar Europeo, Calle Vetusta, 35 (Oviedo).