Avanza la adecuación del MAHE para acoger a la Dama a la espera del Ministerio

La concejalía de Cultura está ultimando la adecuación de la Torre del Homenaje para poder acoger de forma temporal a la Dama de Elche. Se espera que los trabajos, correspondientes a la primera fase del plan museológico exigidos por el Ministerio de Cultura como condición para acoger el busto, puedan estar listos a principios del mes de febrero.

En el pasadizo que lleva a la sala se van a instalar diferentes tablets que contextualicen a la Dama. Ya en el interior, se han instalado vitrinas participativas para que quien lo desea pueda aportar objetos relacionados con el busto íbero. Asimismo, van a contactar con la Real Orden de la Dama de Elche para que ceda algunos de los collares que guarden de las diferentes damas vivientes. También se puede ver una réplica del busto sobre la que se proyectará con luces la policromía original de la pieza.

Por otra parte, en los exteriores de la Torre del Homenaje, se van a instalar mesas informativas destinadas a las visitas de escolares. Además, la intención de la concejalía es que puedan ser itinerantes trasladándolas, bajo demanda, a los diferentes centros educativos de la ciudad.

Pese a que el Ayuntamiento sigue adelante con los trabajos reclamados por parte del Ministerio de Cultura para poder acoger temporalmente a la Dama de Elche, la agenda no termina de cerrarse. El alcalde de Elche, Carlos González, ha aclarado que en breve esperan poder celebrar un nuevo encuentRo de la Comisión Bilateral con la directora general de Patrimonio de la Generalitat Valenciana para presentarles las actuaciones concluidas. Sin embargo, no hay noticias hasta la fecha del Ministerio de Cultura, aunque González confía en que la reunión no tardará en cerrarse.