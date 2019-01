Susana Díaz renuncia a presentarse a la investidura y liderará la oposición

El grupo parlamentario socialista ha renunciado a presentar la candidatura a la investidura de Susana Díaz, que ejercerá el "liderazgo de la oposición" en la nueva legislatura y será quien intervenga en el debate previsto para la próxima semana.

"Hay un acuerdo firmado de la derecha y la ultraderecha, evidentemente, a nosotros nos toca el liderazgo de la oposición, que evidentemente lo va a ejercer Susana Díaz", ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, al término de la reunión con la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, que ha abierto con los socialistas la ronda de consultas para la investidura.

En declaraciones a los periodistas tras esta reunión, que ha durado quince minutos y a la que ha acudido acompañado del secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, el portavoz socialista ha recordado que el candidato del PP-A, Juanma Moreno, cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta, ya que sumará a los votos de su partido los de Ciudadanos y Vox.

Ante este escenario, ha indicado que el PSOE ejercerá una oposición "responsable" y que estará "muy vigilante" en defensa del interés general de Andalucía, del autogobierno y del Estatuto de Autonomía para que en esta comunidad "no se retroceda a la etapa previa al 28 de febrero" de 1980, cuando conquistó la autonomía plena.

No obstante, ha querido dejar claro que si Moreno no consiguiera ser investido en primera votación, el PSOE no renuncia a su "responsabilidad" de presentar la candidatura de Susana Díaz en la siguiente ronda de votaciones.

Y ello "teniendo en cuenta los actores y los personajes que estamos viendo estos días, en los que ha habido todo un teatro de algunas fuerzas políticas con posiciones que cambiaban en veinticuatro horas", ha criticado Jiménez.

"Porque Vox firmó una cosa ayer y a los treinta segundos estaba colgando en su página web un documento que viene a desdecir lo que había firmado con el Partido Popular", ha subrayado, tras lo que ha vaticinado que habrá "inestabilidad e incertidumbre".

Ha vuelto a lamentar que el futuro de Andalucía se haya decidido en "reuniones secretas en Madrid", lo que ha considerado "un retroceso intolerable en términos de autogobierno".

"Ayer se quitaron todas las máscaras de aquellos que decían que jamás pactarían con la ultraderecha", ha continuado el portavoz socialista, que ha agregado que "llama la atención que todavía ayer el candidato de Ciudadanos pretendía mentir a los andaluces diciendo que Vox no condicionaría su pacto con el PP ni determinaría la estructura de gobierno":

Así, ha considerado que Moreno "desautorizó claramente" a Juan Marín al haber cerrado con Vox "el primer elemento de la estructura de gobierno", en referencia a la creación de la Consejería de Familia.

"Ciudadanos ya no puede mentir más, ha quedado retratado, se ha situado claramente en el espectro de la extrema derecha, que va a marcar todas las decisiones que se tomen en el Parlamento", ha advertido.

Por otra parte, ha criticado que "algún dirigente político" haya avanzado las posibles fechas del debate de investidura "usurpando" la tarea que le corresponde a la Presidencia del Parlamento, por lo que ha reclamado que haya una "separación en las atribuciones de cada uno".