El CD Tenerife vuelve a desilusionar fuera de casa

Semana de movimientos en el capitulo de salidas y sobre todo llegadas en el CD Tenerife. Así se presentaba la previa de este segundo partido del año en el equipo dirigido por Jose Luis Oltra. El triunfo conseguido la semana pasada ante el Elche había provocado el efecto balsámico los últimos dias. Incluso, pese a la salida de Bryan Acosta y Lucas Aveldaño, los fichajes de Mauro Do Santos, Coniglio y Borja Lasso ayer viernes, habían provocado que hubiera vuelto la ilusión a la afición tinerfeña un tanto desencantada por la mala temporada realizada hasta el momento por sus jugadores.

Con la baja por sanción federativa del capitán Suso, y las lesiones de Luis Pérez y Aitor Sanz (de larga duración), Jose Luis Oltra había diseñado una convocatoria con la presencia, como principal novedad, del canterano Javi Alonso. Hombres como Chilunda y Joao Rodriguez pueden haber vivido su último partido con la camiseta del CD Tenerife. Desde la dirección deportiva que encabeza Victor Moreno, se trabaja para darle salida en esta ventana de mercado, no sólo a estos dos jugadores, también a hombres como Tayron y Héctor, que en caso de encontrar una salida beneficiosa para ambas partes, también abandonarán la entidad.

El once inicial ya presentaba novedades. El central Carlos Ruiz era titular en sustitución del sancionado Suso. De resto lo esperado. El sistema un 1-4-4-2 con Naranjo y Malbasic como referencias ofensivas.

Los instantes iniciales era de tanteo por parte de ambos equipos. A los 8' de partido llegaba la primera oportunidad clara para el Real Oviedo. El tinerfeño Omar Ramos, con su disparo desde la frontal del área, enviaba el balón al travesaño tras desviar en un jugador del Tenerife. El equipo de Oltra no encontraba salida de balón y la balanza se decantaba cada vez más del bando local. Las posesiones de balón escaseaban en los insulares. Así hasta que llegaba el 1-0 con el tanto del panameño Bárcenas a los 20'.

Remataba desde la frontal del área y en balón se colaba por la escuadra del portal tinerfeño. Los jugadores dirigidos por Jose Luis Oltra no tenían claridad a la hora de sacar el balón jugado desde su portal. Una de las claves del partido llegaba a los 30'. En ese minuto, el tinerfeño Omar Ramos, que hasta ese momento estaba siendo el jugador más destacado, tenía que abandonar el terreno de juego. El cambio sentó mal a los jugadores de Anquela y mejoró levemente el juego de los insulares que contaron a los 40' con una clarísima ocasión que Paco Montañés enviaba por encima del larguero tras asistencia de Malbasic. Con el 1-0 se llegaba al descanso.

Los compases iniciales del segundo acto tenian el mismo guión que al comienzo del partido. El Tenerife no lograba parar las acometidas de los locales, que incluso veían como Dani Hernández paraba dos acciones casi bajo la linea de gol de Mossa. Esperaba el técnico para no conceder pistas a su rival a su minuto 10 de la segunda parte. Entraba en el terreno de juego el delantero Nano por el centrocampista Iker Undabarrena. La idea inicial del técnico al realizar el cambio no daba el efecto deseado. El Tenerife seguia ofreciendo hasta el último cuarto de hora más de lo mismo, poco bagaje ofensivo, por no decir ninguno. Justo en ese instante el equipo se quedaba con linea de tres en defensa, para jugar con dos carrileros largos con la entrada del colombiano Joao Rodriguez en el campo.

Los últimos quince minutos poco que contar. Nueva derrota fuera de casa de un equipo que no termina de arrancar. Pendientes este domingo del Lugo - Extremadura para no caer en puesto de descenso.