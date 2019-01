Malestar en el PP de Madrid: "Han tratado a Garrido como desecho de tienta"

Ángel Garrido fue citado en la tarde del viernes en el despacho de Pablo Casado en la sede nacional del PP. Cuando el Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid se dirigía a la calle Génova 13 ignoraba por completo el mensaje que le iba a transmitir su líder nacional. “Esperaba un mensaje positivo”, aseguraban personas muy próximas a Garrido. Pero no ocurrió. Casado no apostó por la continuidad de quien preside el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

“Convocar a Garrido, con la sede repleta de periodistas en la para decirle que no sigue es una humillación”, confesaba anoche un importante dirigente del PP en la Comunidad de Madrid. La indignación en un sector del PP era evidente y creció por momentos.

El nombre de Isabel Díaz Ayuso no ha gustado nada en la Puerta del Sol, pero mucho menos que ella haya sido la elegida para sustituir a Ángel Garrido. La decepción es máxima y el enfado es total. Varios dirigentes del PP cree que la dirección nacional del partido “no ha tratado a Garrido como se merece, no le han tratado con el respeto que merece todo un presidente del Gobierno”, sobre todo porque Garrido “asumió el dificilísimo encargo de gobernar tras la dimisión de Cifuentes”, aseguran varios populares, “y además lo hizo sin turbulencias”.

Un importante cargo del PP hizo incluso una comparación taurina para definir el trato que Casado y su equipo a dado a Ángel Garrido, “le han tratado como desecho de tienta”, que hace referencia a las reses que son apartadas del ganado porque no dan la calidad necesaria para poder criar toros bravos y acaban siendo sacrificadas para carne.

Otro veterano dirigente del PP confesaba anoche a la SER que las diferencias ideológicas entre Garrido y Casado han sido determinantes para que al final el líder del PP no apostase por el Presidente madrileño. “Casado no perdona a Garrido varios detalles”, reconoce otro miembro de la dirección del PP madrileño, como por ejemplo, algunas de sus manifestaciones públicas alejándose de VOX – mientras Casado hacía acercamientos- o renegar del giro a la derecha que está dando el PP con Casado en la dirección. El ejemplo más claro fue cuando el propio Ángel Garrido sentenció en la SER que: "Yo no veo que haya un giro a la derecha del Partido Popular y yo no milito en eso. Yo milito en un centroderecha moderado que es el que da las victorias a los partidos políticos".

Otras voces dentro del PP creen que el tándem que ha elegido Casado no es bueno, es demasiado arriesgado, Casado se juega su liderazgo si su apuesta no cosecha el resultado esperado en las elecciones del 26 de mayo, sentencian estos populares.

Lo que es innegables es que se augura una batalla soterrada dentro del PP de Madrid porque ahora queda lo más difícil, confeccionar las listas electorales para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.