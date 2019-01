El mejor año del BEC

134.657.261 euros. Ésa es la cifra de impacto económico en términos de Producto Interior Bruto que generó Bilbao Exhibition Centre en 2018, la más alta de cuantas ha registrado el recinto desde su puesta en marcha en 2004 y con la que acumula, desde entonces, un total de 1.236 millones de euros. Tras doce meses de intensa actividad, marcados por la celebración de 206 eventos, una ocupación del espacio de 278 días y la presencia de 1.082.203 visitantes, la entidad vasca ha cerrado un año “excelente”, de consolidación del crecimiento en actividad y proyección exterior.

El impacto de BEC en el territorio durante el pasado ejercicio ha dejado otras cifras, como una recaudación impositiva de 16.827.959 euros para la Hacienda vasca o la creación de 2.754 empleos, y, en análisis cualitativo, la generación de nuevos servicios y propuestas de valor en espacios de encuentro, profesionales y de ocio, relacionados con sectores estratégicos.

Desde el pasado mes de enero han sido muchos y diversos los eventos que han tenido lugar en BEC, algunos con marcas muy reconocidas internacionalmente en su sector como BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, Routes o Rail Live, otros de repercusión mundial para el gran público como la Gala de MTV, ferias pioneras de referencia en el ámbito de la tecnología de fabricación más avanzada como Addit3d o BeDIGITAL, citas consolidadas como Egurtek, PIN-UGP, Tendencias Creativas, Workinn, Retroclásica o Biocultura, exámenes de OPE diversas y los conciertos de Shakira, Fito&Fitipaldis y Ara Malikian, entre otros muchos. En total han sido 206 eventos, divididos entre las categorías de ferias –un conjunto de 33, en las que participaron 3.130 expositores-, eventos de BEC Convenciones -146- y espectáculos en Bizkaia Arena -27-.

Los certámenes de profesionales y de público generaron un 39,4% y un 24,0% del total del gasto directo, respectivamente, la actividad de BEC Convenciones alcanzó un 11,0%, y la de eventos en Bizkaia Arena un 24,7%. Diferenciado por agentes, los expositores y organizadores fueron los responsables del 52,9% del gasto, mientras que los visitantes lo fueron de un 47,1%.

ACTIVIDAD EN 2019

En un contexto económico favorable y sobre la base sólida de sus últimos balances, BEC afronta el año en que celebrará su 15 aniversario con optimismo y nuevos retos. El recinto se prepara para recibir nuevos eventos internacionales de altísimo nivel, entre los que destaca la celebración de citas dedicadas a la arquitectura, la energía eólica y el transporte ferroviario: Architect@Work, Rail Live y Wind Europe Congress & Exhibition.

En febrero y por primera vez en BEC, llegará–para quedarse- Architect@Work, feria profesional de original diseño que recibirá la visita de arquitectos, diseñadores, ingenieros, urbanistas y promotores inmobiliarios. Organizado por Headquarters Kortrijk Xpo, que opera con esta marca en un total de 15 países, el evento pone el acento en el elemento innovador de su exposición, con un jurado que evalúa cada producto en función de su grado de novedad y de la información proporcionada por el propio expositor.

Ya en marzo tendrá lugar la segunda edición de Rail Live!. El encuentro anual insignia para operadores, fabricantes y proveedores del sector ferroviario volverá a BEC después de un estreno en 2018 “dinámico y exitoso, en el que se han superado las expectativas de participación” según sus organizadores, la empresa Terrapinn Holdings Ltd. Por su parte, la Asociación Europea de Energía Eólica celebrará en abril “WindEurope Conference & Exhibition”. La feria constituye la cita más importante de Europa en su especialidad, con una media de 8.000 profesionales asistentes de todo el mundo y más de 400 empresas expositoras de 50 países.

En la programación habitual, destacará la plataforma + Industry, que da nombre a la suma de los siete certámenes que convertirán BEC en el mayor punto de encuentro para la industria en junio. Bajo el lema “Sumando ferias, creando industria” mostrarán su fortaleza, y sus sinergias, ADDIT3D, Feria Internacional de Fabricación Aditiva y 3D, BeDIGITAL, Soluciones y Herramientas 4.0 para la Industria, FITMAQ, Feria Internacional de la Maquinaria de Ocasión y Usada, IT by FERROFORMA, Feria Internacional de las Herramientas y Suministros para la Industria, MAINTENANCE, Feria Internacional de Mantenimiento Industrial, PUMPS & VALVES, Feria Internacional de Sistemas de Bombas, Válvulas y Equipamientos para Procesos Industriales, y SUBCONTRATACIÓN, Feria Internacional de Procesos y Equipos para la Fabricación.

En lo que respecta a las actuaciones ya confirmadas para su celebración en el Bizkaia Arena y en CUBEC!, se pueden citar la del grupo estadounidense de hip hop y rock alternativo Twenty One Pilots; la Gira de Operación Triunfo 2018; la fiesta musical de los 90 y 00´s “Remember Paradise”; la presentación de Leiva en su nueva gira de conciertos, el concierto de Melendi; y, posiblemente, el concierto estrella de la temporada con la figura mítica de Bob Dylan.

Además, gracias al acuerdo alcanzado entre la empresa Be Up Sport Centre y BEC, el recinto ferial y congresual dispondrá de un centro deportivo de más de 5.000 metros cuadrados en un espacio ubicado en su crucero norte a partir de 2020. El equipamiento, que explotará la empresa deportiva bajo la marca “Be Up BEC”, requerirá de una inversión de 5.590.000 euros para la reforma integral del local y empleará a más de 50 personas. Las obras de acondicionamiento arrancarán en enero y tienen una duración prevista de alrededor de 10 meses.

Por último, Bilbao Exhibition Centre celebrará su 15 aniversario el próximo mes de abril. Con ese motivo BEC! está trabajando en la celebración de un evento conmemorativo en el que estarán presentes los principales actores de todo cuanto se lleva a cabo en esta institución.